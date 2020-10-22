https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580920159.html

В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка

Полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди, заявило МВД страны. РИА Новости, 22.10.2020

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мвд грузии

тбилиси

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди, заявило МВД страны.Ведомство не уточняет, на каком этапе находится спецоперация. Также не сообщаются другие подробности всего процесса."Специальные оперативные и следственные мероприятия на месте не завершены и ведутся активно. Еще раз призываем воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции. На данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия", — говорится в заявлении МВД.Вооруженный человек днем ворвался в здание филиала Банка <u><a href="http://ria.ru/location_Georgia/">Грузии</a></u> в Зугдиди и захватил его сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась несколько часов. Поздно вечером телекомпании сообщили о завершении спецоперации и освобождении почти всех заложников. Вскоре появились видеокадры, на которых видно, как захватчик с тремя людьми покидает здание и садится в полицейский автомобиль. Известно, что полицейские выдали ему деньги, которые он требовал. Некоторые СМИ предполагают, что преступник направляется к вертолету, который тоже входит в его требования.

https://ria.ru/20201021/zalozhniki-1580872863.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецоперация в грузинском Зугдиди Видеокадры спецоперации в грузинском Зугдиди публикует @SputnikGeorgia. Операция продолжается. 2020-10-22T00:15 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд грузии, тбилиси, захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире