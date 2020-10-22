https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580919101.html

СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками

Захватчик филиала банка Грузии в Зугдиди, после того как покинул здание с тремя заложниками, направляется на полицейском автомобиле в сторону Абхазии, сообщает... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T00:00

2020-10-22T00:00

2020-10-22T00:00

захват заложников в грузинском банке

рустави 2

зугдиди

абхазия

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899964_0:7:638:366_1400x0_80_0_0_1b55481e5ea83bd58cb0ce8991a1f74f.jpg

<strong>ТБИЛИСИ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Захватчик филиала банка Грузии в Зугдиди, после того как покинул здание с тремя заложниками, направляется на полицейском автомобиле в сторону <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>, сообщает телекомпания "<a href="https://rustavi2.ge/" target="_blank">Рустави 2</a>".Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил 19 заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Поздно вечером телекомпании сообщили о завершении спецоперации и освобождении почти всех заложников. Вскоре были обнародованы видеокадры, на которых видно, как захватчик с тремя заложниками покидает здание и садится в полицейский автомобиль. Известно, что правоохранители выдали ему деньги, которые он требовал. Некоторые СМИ предполагают, что преступник направляется к вертолету, который тоже входил в его требования. МВД не делало никаких официальных заявлений по итогам спецоперации.

зугдиди

абхазия

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, рустави 2, зугдиди, абхазия, грузия, в мире