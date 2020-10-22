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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/vysmeyal-1581013633.html
Шнуров высмеял слова Пригожина о "бедствующих артистах"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме пост, в котором прокомментировал поездку Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:19
2020-10-22T17:13
шоубиз
россия
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
шнур (сергей шнуров)
дубай (город)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Лидер группы "Ленинград" Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CGpMsGmBHXw/" target="_blank">инстаграме</a> пост, в котором прокомментировал поездку <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Пригожина</a> и Валерии в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a>.В нем он припомнил Пригожину его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.Ранее певица <a href="http://ria.ru/person_Valerija_Alla_Perfilova/" target="_blank" data-auto="true">Валерия</a> опубликовала снимок, где она с супругом стоят на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров высмеял заявление Пригожина в стихах и назвал его "цирковым заступником". Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.При этом СМИ сообщали, что некоторые артисты обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.В июне Пригожин заявил, что готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами.
https://ria.ru/20200602/1572372232.html
https://ria.ru/20200530/1572224818.html
https://ria.ru/20200525/1571968831.html
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россия, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), шнур (сергей шнуров), дубай (город)

Шнуров высмеял слова Пригожина о "бедствующих артистах"

15:19 22.10.2020 (обновлено: 17:13 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме пост, в котором прокомментировал поездку Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай.
В нем он припомнил Пригожину его заявления во время пандемии о том, что артистам не хватает денег.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
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Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
"Обеднели, обеднели,
Все артисты на мели.
Концы сводят еле-еле!
Или все-таки свели?" — написал он.
Ранее певица Валерия опубликовала снимок, где она с супругом стоят на фоне небоскреба "Бурдж-Халифа".
Несколько месяцев назад между Шнуровым и Пригожиным разгорелся скандал после того, как продюсер заявил о "чудовищном" положении артистов из-за пандемии. Шнуров высмеял заявление Пригожина в стихах и назвал его "цирковым заступником". Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его раздражает то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая, 16:13Культура
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
При этом СМИ сообщали, что некоторые артисты обратились за финансовой помощью. В рамках программы поддержки государство предоставляло предпринимателям прямые выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.
В июне Пригожин заявил, что готов помочь "бедствующим музыкантам" деньгами.
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая, 17:33Распространение нового коронавируса
Лещенко прокомментировал спор Пригожина и Шнура о "бедствующих" артистах
 
ШоубизРоссияИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)Дубай (город)
 
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