https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581070248.html

У мира не будет будущего без ограничений в гонке вооружений, заявил Путин

У мира не будет будущего, если не станет ограничений в гонке вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:03

2020-10-22T19:03

2020-10-22T19:29

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> У мира не будет будущего, если не станет ограничений в гонке вооружений, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Но всем же хорошо известно - выход из системы Противоракетной обороны, потом из Договора по ракетам меньшей и средней дальности, потом по "открытому небу", ну выхода еще нет, но в Америке заявили, что они начали процедуру выхода из этого договора. Почему? На каком основании? Даже не объясняют почему, просто не объясняют почему", - подчеркнул глава российского государства.

https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, безопасность