У мира не будет будущего без ограничений в гонке вооружений, заявил Путин
19:03 22.10.2020 (обновлено: 19:29 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У мира не будет будущего, если не станет ограничений в гонке вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы спросили, есть ли будущее у договоров подобного рода, об ограничении вооружения. На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений. Вот о чем нам нужно всем задуматься, вот о чем мы призываем задуматься всех наших партнеров", - отметил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о том, есть ли в целом будущее у системы контроля над вооружением.
"Но всем же хорошо известно - выход из системы Противоракетной обороны, потом из Договора по ракетам меньшей и средней дальности, потом по "открытому небу", ну выхода еще нет, но в Америке заявили, что они начали процедуру выхода из этого договора. Почему? На каком основании? Даже не объясняют почему, просто не объясняют почему", - подчеркнул глава российского государства.
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