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Самарская область в ближайшее время получит 2,5 тыс доз вакцины от COVID
Самарская область в ближайшее время получит 2,5 тыс доз вакцины от COVID
Самарская область в ближайшее время получит более 2,5 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:37
2020-12-04T20:39
здоровье - общество
дмитрий азаров
самарская область
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САМАРА, 22 окт – РИА Новости. Самарская область в ближайшее время получит более 2,5 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров."В ближайшее время ожидаем второй транш вакцин от коронавируса, более 2,5 тысяч вакцин от коронавируса мы получим на территорию Самарской области", - сказал Азаров в эфире ГТРК "Самара", уточнив, что, в первую очередь, прививки сделают врачам.Первые 42 вакцины от коронавируса поступили в Самарскую область 18 сентября, в первую очередь, прививки сделали медикам.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 14 564 случая заражения коронавирусом, 11 634 человека выздоровели, 242 скончались.
https://ria.ru/20201009/samara-1579118778.html
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здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область

Самарская область в ближайшее время получит 2,5 тыс доз вакцины от COVID

21:37 22.10.2020 (обновлено: 20:39 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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САМАРА, 22 окт – РИА Новости. Самарская область в ближайшее время получит более 2,5 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров.
"В ближайшее время ожидаем второй транш вакцин от коронавируса, более 2,5 тысяч вакцин от коронавируса мы получим на территорию Самарской области", - сказал Азаров в эфире ГТРК "Самара", уточнив, что, в первую очередь, прививки сделают врачам.
Первые 42 вакцины от коронавируса поступили в Самарскую область 18 сентября, в первую очередь, прививки сделали медикам.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 14 564 случая заражения коронавирусом, 11 634 человека выздоровели, 242 скончались.
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