https://ria.ru/20201022/vaktsina-1587754449.html

Самарская область в ближайшее время получит 2,5 тыс доз вакцины от COVID

Самарская область в ближайшее время получит 2,5 тыс доз вакцины от COVID

Самарская область в ближайшее время получит более 2,5 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:37

2020-10-22T21:37

2020-12-04T20:39

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 22 окт – РИА Новости. Самарская область в ближайшее время получит более 2,5 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров."В ближайшее время ожидаем второй транш вакцин от коронавируса, более 2,5 тысяч вакцин от коронавируса мы получим на территорию Самарской области", - сказал Азаров в эфире ГТРК "Самара", уточнив, что, в первую очередь, прививки сделают врачам.Первые 42 вакцины от коронавируса поступили в Самарскую область 18 сентября, в первую очередь, прививки сделали медикам.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 14 564 случая заражения коронавирусом, 11 634 человека выздоровели, 242 скончались.

https://ria.ru/20201009/samara-1579118778.html

самарская область

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здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область