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https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581027315.html
Минздрав Украины оценил доклиническую фазу испытаний вакцины от COVID-19
Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:23
2020-10-22T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
здоровье - общество
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения Украины <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Stepanov" target="_blank">Максим Степанов</a>.Ранее пресс-служба офиса президента <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев."В связи с тем, что мы завершили эту фазу, сейчас надо начинать клиническую фазу, она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирования всех процессов. Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом средстве", - сказал министр. По его словам, создание вакцины будет стоить Украине около 100-150 миллионов гривен (3,5 - 5,3 миллиона долларов).Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580965619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/vaktsina-1580292114.html
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коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире

Минздрав Украины оценил доклиническую фазу испытаний вакцины от COVID-19

16:23 22.10.2020
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев.

"Во вторник мы вместе с учеными-исследователями презентовали работу, которая длилась 6 месяцев, по разработке, прохождению доклинической фазы вакцины против COVID-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса", - сказал Степанов. По его словам, разработку осуществлял американский консорциум компаний вместе с украинскими учеными.

"В связи с тем, что мы завершили эту фазу, сейчас надо начинать клиническую фазу, она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирования всех процессов. Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом средстве", - сказал министр. По его словам, создание вакцины будет стоить Украине около 100-150 миллионов гривен (3,5 - 5,3 миллиона долларов).
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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