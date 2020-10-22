https://ria.ru/20201022/vaktsina-1581027315.html

Минздрав Украины оценил доклиническую фазу испытаний вакцины от COVID-19

Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:23

2020-10-22T16:23

2020-10-22T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Доклиническая фаза испытаний украинской вакцины от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения Украины <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Stepanov" target="_blank">Максим Степанов</a>.Ранее пресс-служба офиса президента <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> сообщила, что главе государства Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки вакцины против коронавируса. Один из разработчиков возможной вакцины - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов выразил надежду, что Украина может получить свою вакцину от коронавируса через 9-12 месяцев."В связи с тем, что мы завершили эту фазу, сейчас надо начинать клиническую фазу, она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирования всех процессов. Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом средстве", - сказал министр. По его словам, создание вакцины будет стоить Украине около 100-150 миллионов гривен (3,5 - 5,3 миллиона долларов).Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца 2020 года.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580965619.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/vaktsina-1580292114.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире