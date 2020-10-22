Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580989306.html
Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины от COVID-19
Власти Венгрии готовы закупить вакцины против коронавируса из России или Китая, если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:32
2020-10-22T13:32
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
китай
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> готовы закупить вакцины против коронавируса из России или <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=af" target="_blank">Рейтер</a> со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.Глава администрации премьер-министра заявил, что правительство страны попросило местных специалистов в области здравоохранения проверить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных в России и Китае. По его словам, в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> на сумму 13 миллиардов форинтов (около 42,24 миллиона долларов).В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.В четверг в Венгрии специалисты зафиксировали рекордный показатель заражения коронавирусом – за день в стране вирус выявили у 2032 человек. Всего коронавирус в Венгрии был обнаружен у более 52 тысяч человек, более 1,3 тысячи погибли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
китай
венгрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29ba5758fd2973664ee7db90375f81d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , китай, венгрия, в мире

Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины от COVID-19

13:32 22.10.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Венгрии готовы закупить вакцины против коронавируса из России или Китая, если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.
Глава администрации премьер-министра заявил, что правительство страны попросило местных специалистов в области здравоохранения проверить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных в России и Китае. По его словам, в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании AstraZeneca на сумму 13 миллиардов форинтов (около 42,24 миллиона долларов).
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
В четверг в Венгрии специалисты зафиксировали рекордный показатель заражения коронавирусом – за день в стране вирус выявили у 2032 человек. Всего коронавирус в Венгрии был обнаружен у более 52 тысяч человек, более 1,3 тысячи погибли.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaКитайВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния