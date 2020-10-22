https://ria.ru/20201022/vaktsina-1580989306.html

Венгрия назвала условие для закупки российской вакцины от COVID-19

Власти Венгрии готовы закупить вакцины против коронавируса из России или Китая, если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:32

2020-10-22T13:32

2020-10-22T13:32

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

китай

венгрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> готовы закупить вакцины против коронавируса из России или <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, если будет доказано, что они эффективно защищают от вируса, сообщает агентство <a href="https://www.reuters.com/?edition-redirect=af" target="_blank">Рейтер</a> со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.Глава администрации премьер-министра заявил, что правительство страны попросило местных специалистов в области здравоохранения проверить эффективность вакцин против COVID-19, разработанных в России и Китае. По его словам, в рамках схемы ЕС Венгрия также планирует закупить 6,5 миллиона доз вакцин британской компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> на сумму 13 миллиардов форинтов (около 42,24 миллиона долларов).В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.В четверг в Венгрии специалисты зафиксировали рекордный показатель заражения коронавирусом – за день в стране вирус выявили у 2032 человек. Всего коронавирус в Венгрии был обнаружен у более 52 тысяч человек, более 1,3 тысячи погибли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , китай, венгрия, в мире