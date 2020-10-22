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Туризм
https://ria.ru/20201022/turtsiya-1580951483.html
Российским туристам предложат горнолыжный отдых в Турции вместо Европы
В зимнем сезоне 2020-2021 одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:04
2020-10-22T11:04
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
стамбул
кайсери
отдых
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> В зимнем сезоне 2020-2021 одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53082.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Ведущие российские туроператоры определились с планами по горнолыжной Турции. С конца декабря по середину-конец марта компании ставят чартеры в Эрзурум, предлагая туристам горнолыжный курорт Паландокен, на рейсах в Кайсери – сам город Кайсери, курорт Эрджиес, а также Каппадокию.Стоимость путевок на Новый год стартует от 28 099 рублей на человека при двухместном размещении. В цену включены перелет, проживание, питание-завтраки, медицинская страховка.Туры в Кайсери предлагают по цене от 55 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.В отличии от отдыха на побережье, на горнолыжных курортах Турции не представлена концепция all inclusive. Максимум - это трехразовое питание и напитки во время приема пищи.Также компании предлагают отдых на таких горнолыжных курортах как Улудаг и Карталкая – с перелетом в Стамбул в период с 21 декабря по 25 марта 2021 года. Но эти программы еще дороже – от 70 и 100 тысяч на человека соответственно.Эксперты отмечают, что горнолыжные курорты Турции подойдут туристам с разным опытом катания. Здесь есть как "синие" трассы для начинающих, так и "черные" склоны, которые оценят опытные спортсмены. Кроме того, на работают школы, так что все желающие смогут нанять инструктора для себя или для детей.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
стамбул
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Новости
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РИА Новости
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туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, стамбул, кайсери, отдых

Российским туристам предложат горнолыжный отдых в Турции вместо Европы

11:04 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алёна ПалажченкоЗаснеженная Турция
Заснеженная Турция - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В зимнем сезоне 2020-2021 одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция, сообщает АТОР.
Ведущие российские туроператоры определились с планами по горнолыжной Турции. С конца декабря по середину-конец марта компании ставят чартеры в Эрзурум, предлагая туристам горнолыжный курорт Паландокен, на рейсах в Кайсери – сам город Кайсери, курорт Эрджиес, а также Каппадокию.
Стоимость путевок на Новый год стартует от 28 099 рублей на человека при двухместном размещении. В цену включены перелет, проживание, питание-завтраки, медицинская страховка.
Туры в Кайсери предлагают по цене от 55 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.
В отличии от отдыха на побережье, на горнолыжных курортах Турции не представлена концепция all inclusive. Максимум - это трехразовое питание и напитки во время приема пищи.
Также компании предлагают отдых на таких горнолыжных курортах как Улудаг и Карталкая – с перелетом в Стамбул в период с 21 декабря по 25 марта 2021 года. Но эти программы еще дороже – от 70 и 100 тысяч на человека соответственно.
Эксперты отмечают, что горнолыжные курорты Турции подойдут туристам с разным опытом катания. Здесь есть как "синие" трассы для начинающих, так и "черные" склоны, которые оценят опытные спортсмены. Кроме того, на работают школы, так что все желающие смогут нанять инструктора для себя или для детей.
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