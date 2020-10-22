https://ria.ru/20201022/turizm-1580993566.html
В Ивановской области создадут первый визит-центр для туристов
Первый единый визит-центр, где туристы смогут узнать необходимую информацию об Ивановской области и выбрать оптимальный маршрут, появится в регионе уже в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:41
2020-10-22T13:41
2020-10-22T13:42
ивановская область
шуя
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<strong>ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости</strong>. Первый единый визит-центр, где туристы смогут узнать необходимую информацию об Ивановской области и выбрать оптимальный маршрут, появится в регионе уже в следующем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Открытие визит-центров планируется в трех городах региона – Иванове, <a href="https://ria.ru/location_SHuja" target="_blank">Шуе</a> и Гавриловом Посаде. В областном центре визит-центр разместится на территории недавно отреставрированного железнодорожного вокзала", – рассказал собеседник агентства.По его словам, в такой туристической точке гости Ивановской области смогут получить просветительскую информацию о регионе, тематические буклеты, карты-схемы, информацию об основных достопримечательностях, музеях, точках отдыха и питания, а также заказать экскурсию.Уже действующие в ряде муниципалитетов Ивановской области информационные туристские центры со следующего года перейдут под эгиду единого регионального центра и начнут свою работу в новом формате под единым брендом. Кроме того, в следующем году планируется установка специальных знаков туристической навигации на региональных трассах и в малых городах Ивановской области, с помощью которых туристы смогут находить местные достопримечательности. Также в планах – развитие автокемпингов и экологических маршрутов.
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html
шуя
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя
ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. Первый единый визит-центр, где туристы смогут узнать необходимую информацию об Ивановской области и выбрать оптимальный маршрут, появится в регионе уже в следующем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Открытие визит-центров планируется в трех городах региона – Иванове, Шуе
и Гавриловом Посаде. В областном центре визит-центр разместится на территории недавно отреставрированного железнодорожного вокзала", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, в такой туристической точке гости Ивановской области смогут получить просветительскую информацию о регионе, тематические буклеты, карты-схемы, информацию об основных достопримечательностях, музеях, точках отдыха и питания, а также заказать экскурсию.
Уже действующие в ряде муниципалитетов Ивановской области информационные туристские центры со следующего года перейдут под эгиду единого регионального центра и начнут свою работу в новом формате под единым брендом. Кроме того, в следующем году планируется установка специальных знаков туристической навигации на региональных трассах и в малых городах Ивановской области, с помощью которых туристы смогут находить местные достопримечательности. Также в планах – развитие автокемпингов и экологических маршрутов.