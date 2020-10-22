https://ria.ru/20201022/terakty-1581031359.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве. Силовиками был задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения. По данным следствия, по... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:35

2020-10-22T16:35

2020-10-22T16:38

справки

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<strong>22 октября</strong> ФСБ сообщила о <a href="https://ria.ru/20201022/terakt-1581021658.html" target="_blank">предотвращении теракта в Москве</a>. Силовиками был задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения. По данным следствия, по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". В дальнейшем юноша, по информации ФСБ, хотел уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов. В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы. Обнаружена также его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки, а также видео присяги главарям террористов. Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не раскрывается. <strong>15 октября </strong>ФСБ РФ <u><a href="https://ria.ru/20201015/terakty-1579926621.html">сообщила</a></u> о разгроме ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали совершить теракты в Волгограде. При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам жительства исламистов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов. <strong>7 октября</strong> управление ФСБ по Ставропольскому краю <u><a href="https://ria.ru/20201007/fsb-1578669844.html">сообщило</a></u> о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе. По информации ведомства, молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ – ред.), приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире. По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда, где он оценивал возможность совершить преступление. <strong>4 сентября</strong> Следственный комитет <u><a href="https://ria.ru/20200904/terakt-1576769915.html">сообщил</a></u> о задержании в Красноярском крае подростка, который готовил взрыв в школе. По подозрению в теракте был задержан 15-летний житель Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств. <strong>11 августа</strong> Управление <u><a href="https://ria.ru/tag_FSB/">ФСБ России</a></u> по Республике Башкортостан <u><a href="https://ria.ru/20200811/1575638687.html">сообщило</a></u>, что житель башкирского Нефтекамска задержан по подозрению в подготовке теракта – поджога местной администрации. Эту акцию, по данным спецслужбы, мужчины планировал для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя". Параллельно он открыто вел агитацию в интернете. Задержанный дал показания (детали не уточняются), у него дома изъяли гаджеты, "содержащие информацию о подготовке к террористическому акту", а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей. <strong>27 июля</strong> стало известно, что Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористического организации, которая планировала теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве.Сам террорист при попытке задержания <a href="https://ria.ru/20200727/1574976668.html" target="_blank">был уничтожен</a> – его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. По информации ФСБ, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", ответным огнем его нейтрализовали. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)". <strong>22 июля </strong>ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ). Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ, где <u><a href="https://ria.ru/20200722/1574725243.html">обсуждался планируемый теракт</a></u>. <strong>17 июля</strong> ФСБ <u><a href="https://ria.ru/20200717/1574494777.html">предотвратила теракт</a></u> в Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. Были изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. <strong>13 июля</strong> стало известно, что в ходе спецоперации в Азовском районе Ростовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Была выявлена ячейка запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. В ее состав входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России, готовившие нападения на сотрудников полиции и планировавшие совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях. Главарь группы при задержании оказал сопротивление, открыв огонь из автомата Калашникова и подорвав самодельное взрывное устройство, в результате чего получил смертельные ранения. Остальные пятеро задержаны. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет. При обысках у задержанных <u><a href="https://ria.ru/20200713/1574270696.html">нашли</a></u> автоматы, боеприпасы, еще одно самодельное взрывное устройство и наркотики. <strong>7 июля</strong> в Астраханской области <u><a href="https://ria.ru/20200707/1574010616.html">был задержан</a></u> местный житель, сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ). Астраханец, 1987 года рождения присягнул лидеру ИГ, избрав его своим "амиром", и готовил вооруженное нападение на административные здания в Астрахани. При обыске у подозреваемого нашли сигнальный пистолет системы ПМ, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2, а также запрещенную экстремистскую литературу. <strong>30 июня</strong> ФСБ <u><a href="https://ria.ru/20200630/1573662354.html">сообщила</a></u> о предотвращении теракта во Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий. По информации ведомства, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток "для участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"*. В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена переписка с боевиками "Исламского государства"*, находящимися за границей. <strong>10 июня</strong> Федеральная служба безопасности <u><a href="https://ria.ru/20200610/1572749023.html">предотвратила теракт</a></u> в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков. Они были задержаны, все экстремисты – граждане России. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Помимо подготовки взрыва экстремисты занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма. <strong>2 июня</strong> Следственный комитет <u><a href="https://ria.ru/20200602/1572357574.html">сообщил</a></u> о предотвращении теракта в Чувашии. Сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Бомбы обезвредили. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке теракта. <strong>30 мая</strong> на части территории города Сунжа в Ингушетии <u><a href="https://ria.ru/20200530/1572230516.html">был введен режим КТО</a></u>. Правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города. Прилегающую территорию <u><a href="https://ria.ru/20200530/1572230020.html">оцепили</a></u>. В результате произошло боестолкновение. Во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них <u><a href="https://ria.ru/20200530/1572230516.html">нашли</a></u> оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После ликвидации боевиков режим КТО в городе Сунжа был отменен.<strong>12 мая </strong>ФСБ <u><a href="https://ria.ru/20200512/1571320597.html">сообщила</a></u> о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. По информации ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.<strong>30 апреля </strong>в Екатеринбурге ФСБ <u><a href="https://ria.ru/20200430/1570776557.html">предотвратила</a></u> подготовку терактов. По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. <strong>16 апреля </strong>Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему. Он также <u><a href="https://ria.ru/20200416/1570135902.html">заявил</a></u>, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе <u><a href="https://ria.ru/20200417/1570162629.html">о приготовлении к теракту</a></u>. <strong>15 апреля </strong>пресс-служба ФСБ РФ <u><a href="https://ria.ru/20200415/1570083807.html">сообщила</a></u> о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже. <strong>4 апреля </strong>информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт. Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему. Оперативникам <u><a href="https://ria.ru/20200404/1569573680.html">удалось установить личность преступника</a></u>: он был приверженцем террористической группировки "Исламское государство"* и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам.<strong>3 апреля</strong> ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была пресечена деятельность законспирированной ячейки "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа <u><a href="https://ria.ru/20200403/1569533058.html">задержаны</a></u> члены ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов города". У них было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы. <strong>27 марта</strong> стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики <u><a href="https://ria.ru/20200327/1569233710.html">задержали</a></u> гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами "Исламского государства"*. <strong>23 марта </strong>сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции <u><a href="https://ria.ru/20200323/1569004366.html">никто не пострадал</a></u>. <strong>21 марта </strong>в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего совершить теракт. Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки <u><a href="https://ria.ru/20200322/1568969707.html">были обнаружены</a></u> пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный злоумышленник <u><a href="https://ria.ru/20200324/1569092332.html">входил</a></u> в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство"*, готовился совершить теракт в Уфе.<strong>18 февраля</strong> ФСБ <u><a href="https://ria.ru/20200218/1564932719.html">сообщила</a></u> о пресечении подготовки террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. По адресам проживания у задержанных <u><a href="https://ria.ru/20200218/1564933229.html">были изъяты</a></u> самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки <u><a href="https://ria.ru/20200220/1565029030.html">успели смастерить бомбы</a></u> по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных. <strong>24 января</strong> Федеральная служба безопасности <u><a href="https://ria.ru/20200124/1563815079.html">заявила</a></u> о задержании жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости</em><em>*Террористические организации, запрещенные в России</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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