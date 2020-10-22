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Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в своем Instagram три "суперпродукта", помогающие избежать осложнений при коронавирусной инфекции. РИА Новости, 22.10.2020
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“Правда тела”. Какие продукты - на самом деле вредные
Пожарить свинину с аппетитной корочкой, залив все это майонезом... Кажется, что это очень вредно? Разрушаем стереотипы о майонезе, чипсах и жирной и острой еде. Но какие продукты на самом деле необходимо убрать из рациона? И можно ли взрослым пить молоко и есть творог - или вокруг их “вреда” нездоровый ажиотаж?
<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> перечислила в своем <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> три "суперпродукта", помогающие избежать осложнений при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.По ее словам, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье - общество, общество

Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса

16:10 22.10.2020 (обновлено: 17:48 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЕлена Малышева
Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в своем Instagram три "суперпродукта", помогающие избежать осложнений при коронавирусной инфекции.
По ее словам, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:
печень трески — этот продукт телеведущая назвала лучшим источником витамина D;
сырые устрицы — как отметила Малышева, содержащийся в них цинк способен блокировать размножение коронавируса в клетке;
бразильский орех — его полезным врач считает усиление естественных "убийц" вирусов — макрофагов, а также снижение риска образования тромбов в сосудах.
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“Правда тела”. Какие продукты - на самом деле вредные
14 октября, 12:00
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышеваЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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