https://ria.ru/20201022/superprodukty-1581023245.html

Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в своем Instagram три "суперпродукта", помогающие избежать осложнений при коронавирусной инфекции. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:10

2020-10-22T16:10

2020-10-22T17:48

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“Правда тела”. Какие продукты - на самом деле вредные Пожарить свинину с аппетитной корочкой, залив все это майонезом... Кажется, что это очень вредно? Разрушаем стереотипы о майонезе, чипсах и жирной и острой еде. Но какие продукты на самом деле необходимо убрать из рациона? И можно ли взрослым пить молоко и есть творог - или вокруг их “вреда” нездоровый ажиотаж?

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> перечислила в своем <a href="https://www.instagram.com/malysheva.live/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> три "суперпродукта", помогающие избежать осложнений при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.По ее словам, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, цинка и селена. Среди продуктов, особенно богатых этими веществами, Малышева выделила следующие:По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев коронавируса в мире превысило 40,8 миллиона, более 1,1 миллиона человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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