https://ria.ru/20201022/subsidii-1581087693.html

Эксперт усомнился в необходимости выделения допсубсидий авиакомпаниям

Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев усомнился в целесообразности выделения допсубсидий российским... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:34

2020-10-22T20:34

2020-10-22T20:34

олег пантелеев

министерство транспорта рф (минтранс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Panteleev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Пантелеев</a> усомнился в целесообразности выделения допсубсидий российским авиакомпаниям. Уже выделенные субсидии еще не выбраны до конца, а перевозчики не смогли эффективно отреагировать на кризис, заявил он РИА Новости.Газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на источник и президента АЭВТ Владимира Тасуна сообщила, что авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов рублей господдержки, соответствующее письмо ассоциация направила в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF" target="_blank">Минтранс</a>. В Минтрансе РИА Новости подтвердили получение письма."Во втором и третьем квартале казалось, что банкротства ряда российских авиакомпаний неизбежны. Однако отрасль смогла перенести первую волну пандемии. Проблема в том, что в ожидании высокого сезона и государственной поддержки многие перевозчики не сокращали провозные емкости, почти не сокращали персонал. Как следствие, стремясь загрузить свой парк, они все лето возили пассажиров по экономически необоснованным тарифам. Это позволило в значительной мере восстановить пассажиропоток, но авиакомпании не только ничего не заработали, но и не выбрали выделенные на их поддержку средства. Зато задолженность перед лизинговыми компаниями и банками только увеличилась", - сказал Пантелеев РИА Новости."Мы можем увидеть на дальних стоянках в аэропортах "законсервированные" воздушные суда ряда крупных авиакомпаний. Но говорить о том, что в целом отрасль от первого до самого небольшого игрока действительно эффективно отреагировала на кризис, не приходится. До тех пор, пока перевозчики не установят дисциплину в предложении провозных емкостей, едва ли целесообразно их поддерживать. Сокращение предложения – это возможность не только снизить расходы, но и привести его в соответствие со спросом. Отказ от губительной конкуренции дал бы возможность отрасли поднять доходную ставку. Но этого сделано не было", - продолжил он.Пантелеев отметил, что для поддержки отрасли стоило бы освоить уже выделенные средства, распространив действие предыдущего постановления правительства на IV квартал 2020 года. Он добавил, что масштаб господдержки авиакомпаний и так достаточно большой, а государству в целом не так важно, какие именно российские перевозчики будут возить пассажиров. По его мнению, на фоне сокращения бюджетных расходов выделение дополнительных 50 миллиардов рублей авиакомпаниям маловероятно."Получить поддержку извне – естественное желание перевозчиков. И если бы у государства была возможность помочь всем пострадавшим отраслям экономики, стоило бы удовлетворить запросы авиакомпаний. Однако учитывая, что денег в казне уже не в избытке, и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> жестко режет бюджетные ассигнования, надо понимать, что рассчитывать теперь приходится только на себя, а за помощью обращаться к акционерам", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20201005/polety-1578282144.html

https://ria.ru/20200812/1575702990.html

https://ria.ru/20200915/avakompanii-1577248040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег пантелеев, министерство транспорта рф (минтранс россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика