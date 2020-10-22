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РБК: авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей субсидий
Авиакомпании попросили у правительства предоставить им дополнительные 50 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19, об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:44
2020-10-22T07:44
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
s7 airlines
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Авиакомпании попросили у правительства предоставить им дополнительные 50 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19, об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники.Как уточняет агентство со ссылкой на собеседника, если международное авиасообщение не будет полностью восстановлено, то с середины октября пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упадет вдвое, а это станет причиной значительных убытков у авиакомпаний и может даже привести к их банкротству. К тому же, сейчас начинается крайне сложный для авиаперевозчиков зимний период. По этой причине авиаперевозчики просят предоставить им субсидии в размере 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 миллиардов рублей в первом квартале 2021 года.По информации источника агентства, письмо с подобной просьбой в адрес главы правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> отправил 8 октября глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. В пресс-службе правительства подтвердили РБК эту информацию и добавили, что его перенаправили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиацию</a> и Минтранс.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, экономика

РБК: авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей субсидий

07:44 22.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Авиакомпании попросили у правительства предоставить им дополнительные 50 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Как уточняет агентство со ссылкой на собеседника, если международное авиасообщение не будет полностью восстановлено, то с середины октября пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упадет вдвое, а это станет причиной значительных убытков у авиакомпаний и может даже привести к их банкротству. К тому же, сейчас начинается крайне сложный для авиаперевозчиков зимний период. По этой причине авиаперевозчики просят предоставить им субсидии в размере 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 миллиардов рублей в первом квартале 2021 года.
По информации источника агентства, письмо с подобной просьбой в адрес главы правительства Михаила Мишустина отправил 8 октября глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. В пресс-службе правительства подтвердили РБК эту информацию и добавили, что его перенаправили в Росавиацию и Минтранс.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 AirlinesЭкономика
 
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