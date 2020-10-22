https://ria.ru/20201022/ssha-1581030976.html

Захарова обвинила США в создании "санкционной завесы"

Вашингтон ставит иранофобские настроения выше международного права и пытается отгородиться от мира санкционной завесой, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:34

2020-10-22T16:34

2020-10-22T17:17

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

персидский залив

мария захарова

мид ирана

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

сша

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ставит иранофобские настроения выше международного права и пытается отгородиться от мира санкционной завесой, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По её словам, нападки и угрозы со стороны Соединённых Штатов в адрес различных стран, международных организаций, включая ООН и <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a>, стали привычным делом. "Свои иранофобские настроения Вашингтон ставит куда выше международного права, решений Совета безопасности - например, обещая ввести санкции против тех, кто занимается осуществлением проектов, предусмотренных резолюцией Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы убеждены, что мир не позволит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> подменить международное право конъюнктурными политическими установками. Всем понятно, что за раскручиванием иранской угрозы стоят корыстные интересы американского военно-промышленного комплекса, который, видимо, просто под шумок накачивает страны <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a> своим оружием", - отметила она.Она добавила, что политика России в области военно-технического сотрудничества полностью отвечает нормам международного права и осуществляется в полном соответствии с российским законодательством.Также Захарова отметила, что "дважды потерпев поражение в Совете безопасности Организации Объединённых наций, США продолжают упорствовать в своём ошибочном антииранском курсе, обещают жёстко наказать те страны, которые не согласны с дискредитировавшей себя американской политикой максимального давления на Тегеран".Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ранее заявил, что США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> или из него. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> сообщило, что оружейное эмбарго в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение. Помпео заявил, что 19 сентября практически все санкции ООН против Ирана были восстановлены, включая продление оружейного эмбарго.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

https://ria.ru/20200930/iran-1577978487.html

персидский залив

россия

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, персидский залив, мария захарова, мид ирана, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире