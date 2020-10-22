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https://ria.ru/20201022/ssha-1581030976.html
Захарова обвинила США в создании "санкционной завесы"
Вашингтон ставит иранофобские настроения выше международного права и пытается отгородиться от мира санкционной завесой, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:34
2020-10-22T17:17
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
персидский залив
мария захарова
мид ирана
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
сша
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ставит иранофобские настроения выше международного права и пытается отгородиться от мира санкционной завесой, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По её словам, нападки и угрозы со стороны Соединённых Штатов в адрес различных стран, международных организаций, включая ООН и <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a>, стали привычным делом. "Свои иранофобские настроения Вашингтон ставит куда выше международного права, решений Совета безопасности - например, обещая ввести санкции против тех, кто занимается осуществлением проектов, предусмотренных резолюцией Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Мы убеждены, что мир не позволит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> подменить международное право конъюнктурными политическими установками. Всем понятно, что за раскручиванием иранской угрозы стоят корыстные интересы американского военно-промышленного комплекса, который, видимо, просто под шумок накачивает страны <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a> своим оружием", - отметила она.Она добавила, что политика России в области военно-технического сотрудничества полностью отвечает нормам международного права и осуществляется в полном соответствии с российским законодательством.Также Захарова отметила, что "дважды потерпев поражение в Совете безопасности Организации Объединённых наций, США продолжают упорствовать в своём ошибочном антииранском курсе, обещают жёстко наказать те страны, которые не согласны с дискредитировавшей себя американской политикой максимального давления на Тегеран".Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ранее заявил, что США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> или из него. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> сообщило, что оружейное эмбарго в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение. Помпео заявил, что 19 сентября практически все санкции ООН против Ирана были восстановлены, включая продление оружейного эмбарго.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
https://ria.ru/20200930/iran-1577978487.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, персидский залив, мария захарова, мид ирана, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире

Захарова обвинила США в создании "санкционной завесы"

16:34 22.10.2020 (обновлено: 17:17 22.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вашингтон ставит иранофобские настроения выше международного права и пытается отгородиться от мира санкционной завесой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, нападки и угрозы со стороны Соединённых Штатов в адрес различных стран, международных организаций, включая ООН и МАГАТЭ, стали привычным делом. "Свои иранофобские настроения Вашингтон ставит куда выше международного права, решений Совета безопасности - например, обещая ввести санкции против тех, кто занимается осуществлением проектов, предусмотренных резолюцией Совета безопасности ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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"Мы убеждены, что мир не позволит США подменить международное право конъюнктурными политическими установками. Всем понятно, что за раскручиванием иранской угрозы стоят корыстные интересы американского военно-промышленного комплекса, который, видимо, просто под шумок накачивает страны Персидского залива своим оружием", - отметила она.

"Если американцы хотят отгородиться от остального мира сплошной санкционной завесой, скрывая за ней свою недоговороспособность, предубеждения и комплексы, это, конечно, их дело. Другие страны, включая Россию, продолжают проводить независимую внешнюю политику, самостоятельно выбирая партнеров, сотрудничая с ними по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес и выгоду. Это касается и Ирана - партнёрство с этой страной успешно развивается не одно десятилетие", - подчеркнула Захарова.

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Она добавила, что политика России в области военно-технического сотрудничества полностью отвечает нормам международного права и осуществляется в полном соответствии с российским законодательством.
Также Захарова отметила, что "дважды потерпев поражение в Совете безопасности Организации Объединённых наций, США продолжают упорствовать в своём ошибочном антииранском курсе, обещают жёстко наказать те страны, которые не согласны с дискредитировавшей себя американской политикой максимального давления на Тегеран".

"Пытаясь, с нашей точки зрения, мы так это оцениваем, просто взять реванш, Вашингтон решил прибегнуть к своей привычной методике - односторонним санкциям против тех, кто сотрудничает с Ираном. Военно-техническая сфера в данном контексте - лишь эпизод. Судя по высказываниям госсекретаря Помпео на брифинге 21 октября, цель США - перекрыть международное взаимодействие с Исламской Республикой", - сказала Захарова.

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Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия Ирану или из него. Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение. Помпео заявил, что 19 сентября практически все санкции ООН против Ирана были восстановлены, включая продление оружейного эмбарго.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоПерсидский заливМария ЗахароваМИД ИранаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
 
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