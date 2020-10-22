https://ria.ru/20201022/sotrudnichestvo-1581060038.html
Путин назвал актуальные сферы международного сотрудничества
Расширение международного сотрудничества в области здравоохранения на данный момент очень актуально, наряду с разрешением и других проблем в различных сферах,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:18
2020-10-22T18:18
2020-10-22T19:14
выступление путина на заседании валдайского клуба
здоровье - общество
владимир путин
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Расширение международного сотрудничества в области здравоохранения на данный момент очень актуально, наряду с разрешением и других проблем в различных сферах, требующих общемирового внимания, заявил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Проблемы такого уровня, которые требуют именно общемирового внимания, существуют. Безусловно, это международная стабильность, безопасность, противодействие терроризму и разрешение острых региональных конфликтов. Это обеспечение глобального экономического развития и борьбы с бедностью, расширение сотрудничества в области здравоохранения, в конце концов. Это сегодня очень актуально", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201022/zdravookhranenie-1581049383.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, здоровье - общество, владимир путин, общество, в мире