https://ria.ru/20201022/sotrudnichestvo-1581057092.html

Путин отметил сложность сотрудничества в кибербезопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:10

2020-10-22T18:10

2020-10-22T21:57

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности.Он отметил, что в этой области особенно остро встает вопрос доверия и напомнил, что в годы холодной войны существовало устоявшееся понятие "меры укрепления доверия". Сегодня конкуренция носит гибридный характер, затрагивает все сферы, поэтому доверие нужно укреплять повсеместно, и в этом плане киберпространство может послужить площадкой для апробирования таких мер, считает президент.

https://ria.ru/20201020/prestupnost-1580666309.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, технологии, в мире