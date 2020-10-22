https://ria.ru/20201022/rekonstruktsiya-1581027457.html

VR-проект МИА "Россия сегодня" о ВОВ рекомендовали к изучению в школах

Проект МИА "России сегодня" "Неизвестный знаменосец", посвященный Великой Отечественной войне и представленный в виде VR-реконструкции, рекомендован к изучению... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:23

2020-10-22T16:23

2020-10-22T17:34

75 лет великой победы

россия

миа "россия сегодня"

наталья лосева

ссср

берлин (город)

новости агентства

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Проект МИА "России сегодня" "Неизвестный знаменосец", посвященный Великой Отечественной войне и представленный в виде VR-реконструкции, рекомендован к изучению в школах, рассказала заместитель главного редактора агентства <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Loseva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Лосева</a>.Реконструкция, сделанная с помощью технологий виртуальной реальности, воссоздает события последних дней войны в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> перед водружением над Рейхстагом флага <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.По словам Лосевой, с одной стороны, это журналистско-историческое расследование, с другой — наглядный учебный материал, позволяющий погрузиться в атмосферу последних дней войны.Лосева отметила, что за счет эмоциональной вовлеченности у информации, которая подается таким образом, очень высокий уровень усвоения.Помимо этого, агентство создало VR-история "Музей исчезнувших картин", где можно увидеть шедевры русской живописи, которые были утрачены в ходе тех или иных исторических событий, добавила заместитель главного редактора.

https://ria.ru/20200407/1569234255.html

https://ria.ru/20200825/borisov-1576289047.html

россия

ссср

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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