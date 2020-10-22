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https://ria.ru/20201022/rekonstruktsiya-1581027457.html
VR-проект МИА "Россия сегодня" о ВОВ рекомендовали к изучению в школах
Проект МИА "России сегодня" "Неизвестный знаменосец", посвященный Великой Отечественной войне и представленный в виде VR-реконструкции, рекомендован к изучению... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:23
2020-10-22T17:34
75 лет великой победы
россия
миа "россия сегодня"
наталья лосева
ссср
берлин (город)
новости агентства
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Проект МИА "России сегодня" "Неизвестный знаменосец", посвященный Великой Отечественной войне и представленный в виде VR-реконструкции, рекомендован к изучению в школах, рассказала заместитель главного редактора агентства <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Loseva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Лосева</a>.Реконструкция, сделанная с помощью технологий виртуальной реальности, воссоздает события последних дней войны в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> перед водружением над Рейхстагом флага <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.По словам Лосевой, с одной стороны, это журналистско-историческое расследование, с другой — наглядный учебный материал, позволяющий погрузиться в атмосферу последних дней войны.Лосева отметила, что за счет эмоциональной вовлеченности у информации, которая подается таким образом, очень высокий уровень усвоения.Помимо этого, агентство создало VR-история "Музей исчезнувших картин", где можно увидеть шедевры русской живописи, которые были утрачены в ходе тех или иных исторических событий, добавила заместитель главного редактора.
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россия, миа "россия сегодня", наталья лосева, ссср, берлин (город), новости агентства, общество

VR-проект МИА "Россия сегодня" о ВОВ рекомендовали к изучению в школах

16:23 22.10.2020 (обновлено: 17:34 22.10.2020)
 
© Иллюстрация РИА НовостиКадр из проекта "Неизвестный знаменосец"
Кадр из проекта Неизвестный знаменосец - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект МИА "России сегодня" "Неизвестный знаменосец", посвященный Великой Отечественной войне и представленный в виде VR-реконструкции, рекомендован к изучению в школах, рассказала заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева.
Реконструкция, сделанная с помощью технологий виртуальной реальности, воссоздает события последних дней войны в Берлине перед водружением над Рейхстагом флага СССР.
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкция - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля, 13:1675 лет Великой Победы
Неизвестный знаменосец. VR-реконструкцияКто и зачем водрузил главное Красное Знамя Победы над Рейхстагом весной 1945 года. Почему это было так важно. Сколько на самом деле было героев – знаменосцев. Как выглядела крыша Рейхстага и кто окрасил Берлин в красные цвета Советской армии. Впервые вы увидите это своими глазами.
По словам Лосевой, с одной стороны, это журналистско-историческое расследование, с другой — наглядный учебный материал, позволяющий погрузиться в атмосферу последних дней войны.

"Этот, кстати, проект, спасибо огромное коллегам, был рекомендован Министерством просвещения для изучения в школах", — сказала она на конференции, посвященной первым результатам программы апробации образовательного программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности, проходящей в МИА "Россия сегодня".

Лосева отметила, что за счет эмоциональной вовлеченности у информации, которая подается таким образом, очень высокий уровень усвоения.
Помимо этого, агентство создало VR-история "Музей исчезнувших картин", где можно увидеть шедевры русской живописи, которые были утрачены в ходе тех или иных исторических событий, добавила заместитель главного редактора.
Вице-премьер Борисов оценил VR-проект РИА Новости Неизвестный знаменосец - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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75 лет Великой ПобедыРоссияМИА "Россия сегодня"Наталья ЛосеваСССРБерлин (город)Новости агентстваОбщество
 
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