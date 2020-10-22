VR-проект МИА "Россия сегодня" о ВОВ рекомендовали к изучению в школах
16:23 22.10.2020 (обновлено: 17:34 22.10.2020)
© Иллюстрация РИА НовостиКадр из проекта "Неизвестный знаменосец"
© Иллюстрация РИА Новости
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект МИА "России сегодня" "Неизвестный знаменосец", посвященный Великой Отечественной войне и представленный в виде VR-реконструкции, рекомендован к изучению в школах, рассказала заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева.
7 апреля, 13:1675 лет Великой ПобедыНеизвестный знаменосец. VR-реконструкцияКто и зачем водрузил главное Красное Знамя Победы над Рейхстагом весной 1945 года. Почему это было так важно. Сколько на самом деле было героев – знаменосцев. Как выглядела крыша Рейхстага и кто окрасил Берлин в красные цвета Советской армии. Впервые вы увидите это своими глазами.
По словам Лосевой, с одной стороны, это журналистско-историческое расследование, с другой — наглядный учебный материал, позволяющий погрузиться в атмосферу последних дней войны.
"Этот, кстати, проект, спасибо огромное коллегам, был рекомендован Министерством просвещения для изучения в школах", — сказала она на конференции, посвященной первым результатам программы апробации образовательного программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности, проходящей в МИА "Россия сегодня".
Лосева отметила, что за счет эмоциональной вовлеченности у информации, которая подается таким образом, очень высокий уровень усвоения.
Помимо этого, агентство создало VR-история "Музей исчезнувших картин", где можно увидеть шедевры русской живописи, которые были утрачены в ходе тех или иных исторических событий, добавила заместитель главного редактора.
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