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Путин рассказал о назначении поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию направлены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие страны, укрепление суверенитета России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:35
2020-10-22T20:35
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Поправки в Конституцию направлены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие страны, укрепление суверенитета России, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."А что будет там, в 2024, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201022/prezidentstvo-1581083850.html
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, политика

Путин рассказал о назначении поправок в Конституцию

20:35 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поправки в Конституцию направлены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие страны, укрепление суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Изменения в Конституцию, о которых вы сейчас сказали, они ведь направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай", говоря о переизбраниях на пост главы государства.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
20:07
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"А что будет там, в 2024, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - добавил Путин.
 
Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияВладимир ПутинПолитика
 
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