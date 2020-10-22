Путин рассказал о назначении поправок в Конституцию

"Изменения в Конституцию, о которых вы сейчас сказали, они ведь направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай", говоря о переизбраниях на пост главы государства.