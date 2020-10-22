Путин рассказал о назначении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поправки в Конституцию направлены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие страны, укрепление суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Изменения в Конституцию, о которых вы сейчас сказали, они ведь направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай", говоря о переизбраниях на пост главы государства.
"А что будет там, в 2024, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - добавил Путин.