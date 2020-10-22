https://ria.ru/20201022/politseyskie-1581017497.html
В Петербурге двое полицейских ограбили местного жителя
Следственные органы Петербурга предъявили обвинение двум оперуполномоченным одного из территориальных отделов полиции и их соучастнице, которые ограбили... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:41
2020-10-22T15:41
2020-10-22T15:41
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. </strong>Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> предъявили обвинение двум оперуполномоченным одного из территориальных отделов полиции и их соучастнице, которые ограбили местного жителя, впоследствии незаконно составив на него протокол за административное правонарушение, сообщает городской главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Как установило следствие, эти сотрудники полиции 25 августа по служебной необходимости находились в подъезде одного из домов в Дмитровском переулке, разыскивая предполагаемого преступника.Как уточняет следственное управление, женщина с помощью мобильного телефона потерпевшего через банкомат сняла с его счета 13 тысяч рублей, передав их полицейскому. Чтобы скрыть свои действия, оперуполномоченные составили на потерпевшего протокол "о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение им административного правонарушения, совершив своими действиями служебный подлог".Уголовное дело расследуется по статьям "превышение должностных полномочий", "грабеж" и "служебный подлог".Как информирует ГСУ, полицейским и их соучастнице "в зависимости от роли каждого… предъявлены обвинения в совершении вышеуказанных преступлений". Обвиняемые арестованы.
https://ria.ru/20201020/draka-1580600748.html
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.
Следственные органы Петербурга
предъявили обвинение двум оперуполномоченным одного из территориальных отделов полиции и их соучастнице, которые ограбили местного жителя, впоследствии незаконно составив на него протокол за административное правонарушение, сообщает городской главк СК
.
Как установило следствие, эти сотрудники полиции 25 августа по служебной необходимости находились в подъезде одного из домов в Дмитровском переулке, разыскивая предполагаемого преступника.
"В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий один из сотрудников нанес местному жителю 1999 года рождения не менее трех ударов в область туловища и головы. Далее этот же сотрудник, действуя из корыстных побуждений, договорился с местной жительницей… о хищении у данного мужчины денежных средств", - говорится в сообщении.
Как уточняет следственное управление, женщина с помощью мобильного телефона потерпевшего через банкомат сняла с его счета 13 тысяч рублей, передав их полицейскому. Чтобы скрыть свои действия, оперуполномоченные составили на потерпевшего протокол "о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение им административного правонарушения, совершив своими действиями служебный подлог".
Уголовное дело расследуется по статьям "превышение должностных полномочий", "грабеж" и "служебный подлог".
Как информирует ГСУ, полицейским и их соучастнице "в зависимости от роли каждого… предъявлены обвинения в совершении вышеуказанных преступлений". Обвиняемые арестованы.