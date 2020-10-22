https://ria.ru/20201022/politseyskie-1581017497.html

В Петербурге двое полицейских ограбили местного жителя

Следственные органы Петербурга предъявили обвинение двум оперуполномоченным одного из территориальных отделов полиции и их соучастнице, которые ограбили... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:41

2020-10-22T15:41

2020-10-22T15:41

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. </strong>Следственные органы <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> предъявили обвинение двум оперуполномоченным одного из территориальных отделов полиции и их соучастнице, которые ограбили местного жителя, впоследствии незаконно составив на него протокол за административное правонарушение, сообщает городской главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Как установило следствие, эти сотрудники полиции 25 августа по служебной необходимости находились в подъезде одного из домов в Дмитровском переулке, разыскивая предполагаемого преступника.Как уточняет следственное управление, женщина с помощью мобильного телефона потерпевшего через банкомат сняла с его счета 13 тысяч рублей, передав их полицейскому. Чтобы скрыть свои действия, оперуполномоченные составили на потерпевшего протокол "о доставлении последнего в отдел полиции за якобы совершение им административного правонарушения, совершив своими действиями служебный подлог".Уголовное дело расследуется по статьям "превышение должностных полномочий", "грабеж" и "служебный подлог".Как информирует ГСУ, полицейским и их соучастнице "в зависимости от роли каждого… предъявлены обвинения в совершении вышеуказанных преступлений". Обвиняемые арестованы.

https://ria.ru/20201020/draka-1580600748.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия