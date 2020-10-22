Путин: голос народа порой пытают подменить интересами узкой группы
18:11 22.10.2020 (обновлено: 19:47 22.10.2020)
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Общественный запрос пытаются иногда подменить интересами узкой группы, или даже могут быть закулисные нашептывания, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Чей, собственно, голос должно услышать государство? Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания? Либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику. Приходится сталкиваться подчас с тем, что подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил", - сказал он.