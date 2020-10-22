В Пензенской области пропала учащаяся колледжа
САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетняя учащаяся Пензенского лесного колледжа в райцентре Сосновоборск ушла из учебного заведения и пропала в понедельник, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
"По предварительным данным, после 23.00 мск 19 октября работник Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, сообщил в правоохранительные органы о том, что в общежитие не вернулась учащаяся первого курса... Территорию колледжа девушка покинула около 17.00 мск того же дня. Семья несовершеннолетней проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района", - говорится в сообщении.
Для детального установления обстоятельств исчезновения 15-летней девушки возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство".
"В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что девушка ростом около 170 сантиметров была одета в белую куртку, черные джинсы и белые кроссовки, при себе имела мобильный телефон. Следствие просит всех, кто обладает информацией о ее местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефону 8 (8412) 36-17-02 или на линию 02.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.