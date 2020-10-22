https://ria.ru/20201022/poiski-1581044385.html

В Пензенской области пропала учащаяся колледжа

Пятнадцатилетняя учащаяся Пензенского лесного колледжа в райцентре Сосновоборск ушла из учебного заведения и пропала в понедельник, возбуждено уголовное дело об РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:27

2020-10-22T17:27

2020-10-22T17:27

следственный комитет россии (ск рф)

сосновоборск

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пятнадцатилетняя учащаяся Пензенского лесного колледжа в райцентре <a href="http://ria.ru/location_Sosnovoborsk/" target="_blank" data-auto="true">Сосновоборск</a> ушла из учебного заведения и пропала в понедельник, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило в четверг областное управление СК РФ.Для детального установления обстоятельств исчезновения 15-летней девушки возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство".Уточняется, что девушка ростом около 170 сантиметров была одета в белую куртку, черные джинсы и белые кроссовки, при себе имела мобильный телефон. Следствие просит всех, кто обладает информацией о ее местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефону 8 (8412) 36-17-02 или на линию 02.

https://ria.ru/20201022/malchik-1580978848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html

сосновоборск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), сосновоборск, происшествия