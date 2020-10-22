Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/poiski-1581044385.html
В Пензенской области пропала учащаяся колледжа
Пятнадцатилетняя учащаяся Пензенского лесного колледжа в райцентре Сосновоборск ушла из учебного заведения и пропала в понедельник, возбуждено уголовное дело об РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:27
2020-10-22T17:27
следственный комитет россии (ск рф)
сосновоборск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пятнадцатилетняя учащаяся Пензенского лесного колледжа в райцентре <a href="http://ria.ru/location_Sosnovoborsk/" target="_blank" data-auto="true">Сосновоборск</a> ушла из учебного заведения и пропала в понедельник, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило в четверг областное управление СК РФ.Для детального установления обстоятельств исчезновения 15-летней девушки возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство".Уточняется, что девушка ростом около 170 сантиметров была одета в белую куртку, черные джинсы и белые кроссовки, при себе имела мобильный телефон. Следствие просит всех, кто обладает информацией о ее местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефону 8 (8412) 36-17-02 или на линию 02.
https://ria.ru/20201022/malchik-1580978848.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421571.html
сосновоборск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), сосновоборск, происшествия

В Пензенской области пропала учащаяся колледжа

17:27 22.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетняя учащаяся Пензенского лесного колледжа в райцентре Сосновоборск ушла из учебного заведения и пропала в понедельник, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
"По предварительным данным, после 23.00 мск 19 октября работник Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, сообщил в правоохранительные органы о том, что в общежитие не вернулась учащаяся первого курса... Территорию колледжа девушка покинула около 17.00 мск того же дня. Семья несовершеннолетней проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района", - говорится в сообщении.
Сапрыкин Константин Константинович, пропавший в Санкт-Пербурге 25 августа 2020 со своим трехлетним сыном Матвеем - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
12:54
В Петербурге ищут трехлетнего мальчика, пропавшего вместе с отцом
Для детального установления обстоятельств исчезновения 15-летней девушки возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство".
"В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней. К поисковым мероприятиям привлечены волонтеры", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что девушка ростом около 170 сантиметров была одета в белую куртку, черные джинсы и белые кроссовки, при себе имела мобильный телефон. Следствие просит всех, кто обладает информацией о ее местонахождении или обстоятельствах исчезновения, сообщить по телефону 8 (8412) 36-17-02 или на линию 02.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СосновоборскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
Лента новостейМолния