https://ria.ru/20201022/podmoskove-1581084097.html
Проект МО в сфере цифровизации обращения с ТКО признан лучшим
Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:13
2020-10-22T20:13
2020-10-22T20:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/tsifrovizatsija-obraschenija-s-tko/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>.V Всероссийский тарифный семинар-совещание прошел в Ялте. В нем участвовал и заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Представители самых перспективных из них получили грамоты ФАС.Комитет по ценам и тарифам Подмосковья высоко оценили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования. Московская область представила вектор развития на три года. Он должен привести к созданию сервиса для коммунальных служб, информационного ресурса для жителей и аналитической платформы для правительства.Согласно проекту, регион автоматизирует систему обращения с отходами и заменит бумажный документооборот электронным. Сейчас необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.Комитет по ценам и тарифам Подмосковья уже побеждал с такой инициативой на всероссийском конкурсе проектов информатизации "ПРОФ-IT.2020".
https://ria.ru/20201007/musor-1578591267.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил телеканал "360"
.
V Всероссийский тарифный семинар-совещание прошел в Ялте. В нем участвовал и заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Представители самых перспективных из них получили грамоты ФАС.
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья высоко оценили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования. Московская область представила вектор развития на три года. Он должен привести к созданию сервиса для коммунальных служб, информационного ресурса для жителей и аналитической платформы для правительства.
Согласно проекту, регион автоматизирует систему обращения с отходами и заменит бумажный документооборот электронным. Сейчас необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья уже побеждал с такой инициативой на всероссийском конкурсе проектов информатизации "ПРОФ-IT.2020".