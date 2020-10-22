https://ria.ru/20201022/podmoskove-1581084097.html

Проект МО в сфере цифровизации обращения с ТКО признан лучшим

Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T20:13

2020-10-22T20:13

2020-10-22T20:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581084067_0:233:1500:1077_1400x0_80_0_0_2edfe4247574ff76fd02cc72ab8ef2d2.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/tsifrovizatsija-obraschenija-s-tko/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>.V Всероссийский тарифный семинар-совещание прошел в Ялте. В нем участвовал и заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Представители самых перспективных из них получили грамоты ФАС.Комитет по ценам и тарифам Подмосковья высоко оценили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования. Московская область представила вектор развития на три года. Он должен привести к созданию сервиса для коммунальных служб, информационного ресурса для жителей и аналитической платформы для правительства.Согласно проекту, регион автоматизирует систему обращения с отходами и заменит бумажный документооборот электронным. Сейчас необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.Комитет по ценам и тарифам Подмосковья уже побеждал с такой инициативой на всероссийском конкурсе проектов информатизации "ПРОФ-IT.2020".

https://ria.ru/20201007/musor-1578591267.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)