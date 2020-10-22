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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201022/podmoskove-1581084097.html
Проект МО в сфере цифровизации обращения с ТКО признан лучшим
Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:13
2020-10-22T20:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/tsifrovizatsija-obraschenija-s-tko/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>.V Всероссийский тарифный семинар-совещание прошел в Ялте. В нем участвовал и заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Представители самых перспективных из них получили грамоты ФАС.Комитет по ценам и тарифам Подмосковья высоко оценили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования. Московская область представила вектор развития на три года. Он должен привести к созданию сервиса для коммунальных служб, информационного ресурса для жителей и аналитической платформы для правительства.Согласно проекту, регион автоматизирует систему обращения с отходами и заменит бумажный документооборот электронным. Сейчас необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.Комитет по ценам и тарифам Подмосковья уже побеждал с такой инициативой на всероссийском конкурсе проектов информатизации "ПРОФ-IT.2020".
https://ria.ru/20201007/musor-1578591267.html
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Новости
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московская область (подмосковье)

Проект МО в сфере цифровизации обращения с ТКО признан лучшим

20:13 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовСортировка мусора в комплексе по переработке отходов "Восток" в городском округе Егорьевск в Московской области
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов Восток в городском округе Егорьевск в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект Московской области, нацеленный на цифровизацию системы обращения с коммунальными отходами (ТКО), назвали самым перспективным в России. Об этом сообщил телеканал "360".
V Всероссийский тарифный семинар-совещание прошел в Ялте. В нем участвовал и заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
На встрече отметили лучшие проекты цифрового регулирования тарифов в отрасли ТКО. Представители самых перспективных из них получили грамоты ФАС.
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья высоко оценили за лучший проект цифровой трансформации тарифного регулирования. Московская область представила вектор развития на три года. Он должен привести к созданию сервиса для коммунальных служб, информационного ресурса для жителей и аналитической платформы для правительства.
Всероссийский экологический субботник - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 12:10Новости Подмосковья
Почти 25 тонн мусора собрали в Подмосковье в ходе акции "Экодежурный"
Согласно проекту, регион автоматизирует систему обращения с отходами и заменит бумажный документооборот электронным. Сейчас необходимо наладить обратную связь, выбрать единые стандарты работы и обеспечить ее прозрачность.
Комитет по ценам и тарифам Подмосковья уже побеждал с такой инициативой на всероссийском конкурсе проектов информатизации "ПРОФ-IT.2020".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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