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Огромная пиявка выросла в голове ребенка из-за выпитой воды
Врачи нашли в голове пятилетнего жителя Китая пиявку, попавшую в его организм более года назад, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:12
2020-10-22T22:12
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Врачи нашли в голове пятилетнего жителя <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> пиявку, попавшую в его организм более года назад, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.Отмечается, что ребенок жаловался на проблемы с дыханием и постоянную боль в горле. Родители пытались вылечить сына самостоятельно, но его самочувствие не улучшалось.Во время медосмотра в голове ребенка обнаружили живую пиявку размером с ладонь взрослого человека. Согласно выводам врачей, она попала в организм мальчика через выпитую им некачественную воду.Медики провели операцию по удалению паразита, а также попросили родителей следить за тем, чтобы дети употребляли только чистую воду.
https://ria.ru/20200830/zmeya-1576501797.html
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китай, в мире

Огромная пиявка выросла в голове ребенка из-за выпитой воды

22:12 22.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПиявка
Пиявка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Врачи нашли в голове пятилетнего жителя Китая пиявку, попавшую в его организм более года назад, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что ребенок жаловался на проблемы с дыханием и постоянную боль в горле. Родители пытались вылечить сына самостоятельно, но его самочувствие не улучшалось.
Во время медосмотра в голове ребенка обнаружили живую пиявку размером с ладонь взрослого человека. Согласно выводам врачей, она попала в организм мальчика через выпитую им некачественную воду.
Медики провели операцию по удалению паразита, а также попросили родителей следить за тем, чтобы дети употребляли только чистую воду.
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