https://ria.ru/20201022/piyavka-1581098892.html

Огромная пиявка выросла в голове ребенка из-за выпитой воды

Врачи нашли в голове пятилетнего жителя Китая пиявку, попавшую в его организм более года назад, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:12

2020-10-22T22:12

2020-10-22T22:12

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Врачи нашли в голове пятилетнего жителя <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> пиявку, попавшую в его организм более года назад, сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.Отмечается, что ребенок жаловался на проблемы с дыханием и постоянную боль в горле. Родители пытались вылечить сына самостоятельно, но его самочувствие не улучшалось.Во время медосмотра в голове ребенка обнаружили живую пиявку размером с ладонь взрослого человека. Согласно выводам врачей, она попала в организм мальчика через выпитую им некачественную воду.Медики провели операцию по удалению паразита, а также попросили родителей следить за тем, чтобы дети употребляли только чистую воду.

https://ria.ru/20200830/zmeya-1576501797.html

китай

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире