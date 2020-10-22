https://ria.ru/20201022/petropavlovsk-1580960614.html
СК завел два уголовных дела против и.о. гендиректора Petropavlovsk
Следственный комитет РФ начал расследование событий с участием и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:35
2020-10-22T11:35
2020-10-22T12:27
амурская область
petropavlovsk plc
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580961831_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_6b5b69600d0d832dde7c29d289430c19.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ начал расследование событий с участием и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова, уголовное дело заведено по статье "Самоуправство", сообщила компания и заявила, что намерена в полной мере содействовать расследованию.Как отметили в компании, "самоуправоство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, которые совершаются для защиты законных прав или интересов".Компания также напомнила, что некоторые сотрудники компании в конце августа отказались сотрудничать с новым и.о. гендиректора, препятствуя его доступу в офис группы в Москве."Разумеется, компания будет в полной мере сотрудничать с Комитетом в его расследовании", - сообщает Petropavlovsk.Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подвтердла, что и.о. гендиректораPetropavlovsk Максим Мещеряков подозревается в самоуправстве с ущербом 450 тысяч рублей.По ее словам, в отношении Мещерякова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения").Кроме того, расследуется дело в отношении "неустановленных лиц" по той же статье "Самоуправство" и статье 158 УК РФ – "Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере".Что именно и откуда было украдено, не уточняется.И.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний России Petropavlovsk Максиму Мещерякову может грозить до пяти лет колонии за самоуправство, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса РФ.Согласно части 2 статьи 330 УК РФ, за самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения может быть наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.Petropavlovsk - одна из крупнейших горнорудных компаний в России, входит в число мировых лидеров в золотодобывающий отрасли. Компания зарегистрирована в <u><a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/">Великобритании</a></u>, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и <u><a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/">Благовещенске</a></u>, а основные активы расположены в России - в <u><a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/">Амурской области</a></u>.
https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html
https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html
амурская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580961831_0:0:912:683_1400x0_80_0_0_d71e1451a349960078a4d6ba0475088a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, petropavlovsk plc, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал расследование событий с участием и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова, уголовное дело заведено по статье "Самоуправство", сообщила компания и заявила, что намерена в полной мере содействовать расследованию.
"Следственный комитет России по городу Москве инициировал расследование событий, связанных с временным генеральным директором Petropavlovsk Максимом Мещеряковым. Компания понимает, что это расследование связано с событиями 26-27 августа 2020 года, когда господину Мещерякову было отказано в доступе в офис компании в Москве, куда он затем вошел в присутствии московской полиции.... Компания понимает, что расследование действий господина Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ "Самоуправство", - говорится в заявлении.
Как отметили в компании, "самоуправоство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, которые совершаются для защиты законных прав или интересов".
Компания также напомнила, что некоторые сотрудники компании в конце августа отказались сотрудничать с новым и.о. гендиректора, препятствуя его доступу в офис группы в Москве.
"Разумеется, компания будет в полной мере сотрудничать с Комитетом в его расследовании", - сообщает Petropavlovsk.
Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подвтердла, что и.о. гендиректораPetropavlovsk Максим Мещеряков подозревается в самоуправстве с ущербом 450 тысяч рублей.
"Максим Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО "Покровский рудник". В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на общую сумму свыше 450 тысяч рублей", - сказала Иванова.
По ее словам, в отношении Мещерякова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения").
Кроме того, расследуется дело в отношении "неустановленных лиц" по той же статье "Самоуправство" и статье 158 УК РФ – "Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере".
Что именно и откуда было украдено, не уточняется.
И.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний России Petropavlovsk Максиму Мещерякову может грозить до пяти лет колонии за самоуправство, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса РФ.
Согласно части 2 статьи 330 УК РФ, за самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения может быть наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Petropavlovsk - одна из крупнейших горнорудных компаний в России, входит в число мировых лидеров в золотодобывающий отрасли. Компания зарегистрирована в Великобритании
, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске
, а основные активы расположены в России - в Амурской области
.