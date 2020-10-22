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СК завел два уголовных дела против и.о. гендиректора Petropavlovsk
Следственный комитет РФ начал расследование событий с участием и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:35
2020-10-22T12:27
амурская область
petropavlovsk plc
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ начал расследование событий с участием и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова, уголовное дело заведено по статье "Самоуправство", сообщила компания и заявила, что намерена в полной мере содействовать расследованию.Как отметили в компании, "самоуправоство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, которые совершаются для защиты законных прав или интересов".Компания также напомнила, что некоторые сотрудники компании в конце августа отказались сотрудничать с новым и.о. гендиректора, препятствуя его доступу в офис группы в Москве."Разумеется, компания будет в полной мере сотрудничать с Комитетом в его расследовании", - сообщает Petropavlovsk.Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подвтердла, что и.о. гендиректораPetropavlovsk Максим Мещеряков подозревается в самоуправстве с ущербом 450 тысяч рублей.По ее словам, в отношении Мещерякова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения").Кроме того, расследуется дело в отношении "неустановленных лиц" по той же статье "Самоуправство" и статье 158 УК РФ – "Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере".Что именно и откуда было украдено, не уточняется.И.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний России Petropavlovsk Максиму Мещерякову может грозить до пяти лет колонии за самоуправство, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса РФ.Согласно части 2 статьи 330 УК РФ, за самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения может быть наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.Petropavlovsk - одна из крупнейших горнорудных компаний в России, входит в число мировых лидеров в золотодобывающий отрасли. Компания зарегистрирована в <u><a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/">Великобритании</a></u>, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и <u><a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/">Благовещенске</a></u>, а основные активы расположены в России - в <u><a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/">Амурской области</a></u>.
https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html
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амурская область
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амурская область, petropavlovsk plc, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завел два уголовных дела против и.о. гендиректора Petropavlovsk

11:35 22.10.2020 (обновлено: 12:27 22.10.2020)
 
© Petropavlovsk PLCСотрудники компании "Петропавловск"
Сотрудники компании Петропавловск - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Petropavlovsk PLC
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал расследование событий с участием и.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний Petropavlovsk Максима Мещерякова, уголовное дело заведено по статье "Самоуправство", сообщила компания и заявила, что намерена в полной мере содействовать расследованию.
"Следственный комитет России по городу Москве инициировал расследование событий, связанных с временным генеральным директором Petropavlovsk Максимом Мещеряковым. Компания понимает, что это расследование связано с событиями 26-27 августа 2020 года, когда господину Мещерякову было отказано в доступе в офис компании в Москве, куда он затем вошел в присутствии московской полиции.... Компания понимает, что расследование действий господина Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ "Самоуправство", - говорится в заявлении.
© Фото : Petropavlovsk PLCМаксим Мещеряков
Максим Мещеряков - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Petropavlovsk PLC
Максим Мещеряков
Как отметили в компании, "самоуправоство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, которые совершаются для защиты законных прав или интересов".
Компания также напомнила, что некоторые сотрудники компании в конце августа отказались сотрудничать с новым и.о. гендиректора, препятствуя его доступу в офис группы в Москве.
"Разумеется, компания будет в полной мере сотрудничать с Комитетом в его расследовании", - сообщает Petropavlovsk.
Позднее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подвтердла, что и.о. гендиректораPetropavlovsk Максим Мещеряков подозревается в самоуправстве с ущербом 450 тысяч рублей.
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"Максим Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО "Покровский рудник". В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на общую сумму свыше 450 тысяч рублей", - сказала Иванова.
По ее словам, в отношении Мещерякова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения").
Кроме того, расследуется дело в отношении "неустановленных лиц" по той же статье "Самоуправство" и статье 158 УК РФ – "Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере".
Что именно и откуда было украдено, не уточняется.
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И.о. гендиректора одной из крупнейших золотодобывающих компаний России Petropavlovsk Максиму Мещерякову может грозить до пяти лет колонии за самоуправство, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса РФ.
Согласно части 2 статьи 330 УК РФ, за самоуправство с применением насилия или с угрозой его применения может быть наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Petropavlovsk - одна из крупнейших горнорудных компаний в России, входит в число мировых лидеров в золотодобывающий отрасли. Компания зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в России - в Амурской области.
 
Амурская областьPetropavlovsk PlcСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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