https://ria.ru/20201022/peresadka-1581102058.html
Минздрав контролирует пересадку органов российским детям в Индии
Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в Индии, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:45
2020-10-22T22:45
2020-10-22T22:45
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
индия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими специалистами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ожидании тремя российскими детьми в Индии пересадки жизненно необходимых органов. По их данным, за год в Индию приехали 10 российских детей, двух из которых прооперировали, трое находятся в ожидании операции, а пять детей умерли, не дождавшись пересадки.Трое российских детей, нуждающихся в пересадке донорского сердца, были направлены в Индию за счет средств федерального бюджета по решению комиссии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200428/1570688343.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), индия