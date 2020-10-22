https://ria.ru/20201022/peresadka-1581102058.html

Минздрав контролирует пересадку органов российским детям в Индии

Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в Индии, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:45

2020-10-22T22:45

2020-10-22T22:45

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

индия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими специалистами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ожидании тремя российскими детьми в Индии пересадки жизненно необходимых органов. По их данным, за год в Индию приехали 10 российских детей, двух из которых прооперировали, трое находятся в ожидании операции, а пять детей умерли, не дождавшись пересадки.Трое российских детей, нуждающихся в пересадке донорского сердца, были направлены в Индию за счет средств федерального бюджета по решению комиссии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200428/1570688343.html

https://ria.ru/20191226/1562879472.html

россия

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), индия