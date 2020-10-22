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Минздрав контролирует пересадку органов российским детям в Индии
Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в Индии, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:45
2020-10-22T22:45
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
индия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими специалистами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ожидании тремя российскими детьми в Индии пересадки жизненно необходимых органов. По их данным, за год в Индию приехали 10 российских детей, двух из которых прооперировали, трое находятся в ожидании операции, а пять детей умерли, не дождавшись пересадки.Трое российских детей, нуждающихся в пересадке донорского сердца, были направлены в Индию за счет средств федерального бюджета по решению комиссии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200428/1570688343.html
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россия
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), индия

Минздрав контролирует пересадку органов российским детям в Индии

22:45 22.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с трансплантацией органов российским детям в Индии, медицинская тактика лечения обсуждается индийскими и российскими специалистами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил об ожидании тремя российскими детьми в Индии пересадки жизненно необходимых органов. По их данным, за год в Индию приехали 10 российских детей, двух из которых прооперировали, трое находятся в ожидании операции, а пять детей умерли, не дождавшись пересадки.
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"Ситуация с российскими детьми, ожидающими операций по трансплантации сердца в индийском Ченнаи, находится на контроле Минздрава России. Наши специалисты постоянно взаимодействуют с министерством иностранных дел и генконсульством России в Ченнаи и работают над благополучным разрешением ситуации. Медицинская тактика регулярно обсуждается индийскими специалистами с кардиологами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова", - говорится в сообщении.

Трое российских детей, нуждающихся в пересадке донорского сердца, были направлены в Индию за счет средств федерального бюджета по решению комиссии Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

"В России в год в среднем проводится около 350 операций по пересадке сердца, в том числе несовершеннолетним, но большинство из них – дети старшего возраста. Минздрав России уделяет особое внимание вопросам расширения возможности получения донорских органов для проведения операций по трансплантации органов маленьким детям в нашей стране", - отметили в пресс-службе.

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