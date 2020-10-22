https://ria.ru/20201022/pandemiya-1581056534.html

Путин рассказал о влиянии пандемии на новые формы организации труда

Пандемия коронавируса только ускорила появление новых форм организации труда, включая удаленную работу, заявил президент России Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:07

2020-10-22T18:07

2020-10-22T19:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса только ускорила появление новых форм организации труда, включая удаленную работу, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Удаленная, дистанционная работа - это не просто вынужденные меры предосторожности в период пандемии. По сути, речь идет о новых формах организации труда, занятости, социального взаимодействия, да и просто человеческого общения. С развитием технологического прогресса эти изменения абсолютно неизбежны, а стечение обстоятельств только ускорило эти процессы", - сказал он.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/udalenka-1580411732.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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