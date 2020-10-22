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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html
Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США
Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы президента США и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:57
2020-10-22T12:45
алиреза мирюсефи
президентские выборы в сша — 2020
тегеран (город)
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> не заинтересован во вмешательстве в выборы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при ООН Алиреза Мирюсефи <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>.Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сказал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, эти данные могут быть использованы иностранными игроками с целью сообщения зарегистрированным избирателям ложной информации, что "создаст сомнения, посеет хаос, подорвет уверенность в американской демократии".По его словам, мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение результаты собственных выборов на самом высоком уровне."Эти обвинения — не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США и являются абсурдом. Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США и не имеет предпочтений относительно их исхода", — подчеркнул он.Он призвал США "прекратить свои зловредные и опасные обвинения в адрес Ирана".
https://ria.ru/20200926/sanktsii-1577813324.html
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алиреза мирюсефи, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США

07:57 22.10.2020 (обновлено: 12:45 22.10.2020)
 
© AFP 2020 / Samuel Corum/ Getty ImagesИзбиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AFP 2020 / Samuel Corum/ Getty Images
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ООН, 22 окт — РИА Новости. Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы президента США и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при ООН Алиреза Мирюсефи ABC News.
Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сказал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, эти данные могут быть использованы иностранными игроками с целью сообщения зарегистрированным избирателям ложной информации, что "создаст сомнения, посеет хаос, подорвет уверенность в американской демократии".
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"В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах", — сказал Мирюсефи.

По его словам, мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение результаты собственных выборов на самом высоком уровне.
"Эти обвинения — не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США и являются абсурдом. Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США и не имеет предпочтений относительно их исхода", — подчеркнул он.
Он призвал США "прекратить свои зловредные и опасные обвинения в адрес Ирана".
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Президентские выборы в США — 2020Алиреза МирюсефиТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
 
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