https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html

Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США

Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы президента США и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:57

2020-10-22T07:57

2020-10-22T12:45

алиреза мирюсефи

президентские выборы в сша — 2020

тегеран (город)

оон

иран

сша

в мире

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<strong>ООН, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> не заинтересован во вмешательстве в выборы президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и не имеет предпочтений относительно их результатов, заявил пресс-секретарь постпредства ИРИ при ООН Алиреза Мирюсефи <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>.Ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сказал, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. По его словам, эти данные могут быть использованы иностранными игроками с целью сообщения зарегистрированным избирателям ложной информации, что "создаст сомнения, посеет хаос, подорвет уверенность в американской демократии".По его словам, мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение результаты собственных выборов на самом высоком уровне."Эти обвинения — не что иное, как еще один сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США и являются абсурдом. Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США и не имеет предпочтений относительно их исхода", — подчеркнул он.Он призвал США "прекратить свои зловредные и опасные обвинения в адрес Ирана".

https://ria.ru/20200926/sanktsii-1577813324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/iran-1577574877.html

тегеран (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алиреза мирюсефи, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире