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https://ria.ru/20201022/nerasprostranenie-1581039068.html
Захарова обвинила США в нарушении ДНЯО
Совместные учения США с их союзниками в странах НАТО, в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:07
2020-10-22T17:07
мария захарова
договор о нераспространении ядерного оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
германия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Совместные учения <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> с их союзниками в странах <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного потенциала, являются нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (<a href="https://ria.ru/organization_DNJAO" target="_blank">ДНЯО</a>) и подрывают этот многосторонний документ, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>."У этой проблемы может быть только одно решение - возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию, ликвидация соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других государств и отказ от проведения учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом ВС государств, не обладающих такими вооружениями", - добавила она.Ранее издание <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a> написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> с использованием атомных бомб.
https://ria.ru/20201021/arsenal-1580879101.html
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мария захарова, договор о нераспространении ядерного оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, германия, сша, в мире

Захарова обвинила США в нарушении ДНЯО

17:07 22.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Совместные учения США с их союзниками в странах НАТО, в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного потенциала, являются нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подрывают этот многосторонний документ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Штатовская практика тренировок, связанных с вопросом подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, которые не обладают такими вооружениями, является прямым, вопиющим нарушением статей 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия, а это подрывает его жизнеспособность", - сказала Захарова на брифинге.

"У этой проблемы может быть только одно решение - возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию, ликвидация соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других государств и отказ от проведения учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом ВС государств, не обладающих такими вооружениями", - добавила она.
Ранее издание Bild написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны Германии с использованием атомных бомб.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Мария ЗахароваДоговор о нераспространении ядерного оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОГерманияСШАВ мире
 
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