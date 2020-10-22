https://ria.ru/20201022/nerasprostranenie-1581039068.html

Захарова обвинила США в нарушении ДНЯО

Совместные учения США с их союзниками в странах НАТО, в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:07

2020-10-22T17:07

2020-10-22T17:07

мария захарова

договор о нераспространении ядерного оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

германия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577101129_0:0:3002:1689_1400x0_80_0_0_5415d8f71e844da5faf232e3f23daf8e.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Совместные учения <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> с их союзниками в странах <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>, в ходе которых отрабатывается подготовка и применение ядерного оружия военными стран без ядерного потенциала, являются нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (<a href="https://ria.ru/organization_DNJAO" target="_blank">ДНЯО</a>) и подрывают этот многосторонний документ, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>."У этой проблемы может быть только одно решение - возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию, ликвидация соответствующей инфраструктуры, позволяющей обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории других государств и отказ от проведения учений, связанных с вопросами подготовки и применения ядерного оружия личным составом ВС государств, не обладающих такими вооружениями", - добавила она.Ранее издание <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a> написало, что учения под названием "Стойкий полдень" прошли на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн-Вестфалия с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО. В маневрах были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, главная цель учений, как утверждается в материале, – отработка обороны <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> с использованием атомных бомб.

https://ria.ru/20201021/arsenal-1580879101.html

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, договор о нераспространении ядерного оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, германия, сша, в мире