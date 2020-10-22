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Эксперт рассказал, как заставить телефонного мошенника бросить трубку
Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян рассказал агентству "Прайм", как нужно разговаривать с мошенниками по телефону, чтобы они сами бросили... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:17
2020-10-22T12:30
twino
ашот торосян
россия
мошенничество
общество
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Назван способ заставить телефонного мошенника бросить трубку
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201022/832198495.html" target="_blank">Прайм</a>", как нужно разговаривать с <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенниками</a> по телефону, чтобы они сами бросили трубку.Жертвами злоумышленников, которые с помощью звонков выманивают информацию для своих целей, все чаще становятся молодые и образованные люди, подчеркнул собеседник агентства."Если вы взяли трубку, а человек на том конце провода представился сотрудником банка, следует прервать разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк. Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт, и прекратят разговор", — отметил эксперт. Еще одним способом избавиться от мошенников является инициатива жертвы, которая берет контроль в диалоге на себя, заключил Торосян.
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twino, ашот торосян, россия, мошенничество, общество

Эксперт рассказал, как заставить телефонного мошенника бросить трубку

02:17 22.10.2020 (обновлено: 12:30 22.10.2020)
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян рассказал агентству "Прайм", как нужно разговаривать с мошенниками по телефону, чтобы они сами бросили трубку.
Жертвами злоумышленников, которые с помощью звонков выманивают информацию для своих целей, все чаще становятся молодые и образованные люди, подчеркнул собеседник агентства.
"Если вы взяли трубку, а человек на том конце провода представился сотрудником банка, следует прервать разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк. Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт, и прекратят разговор", — отметил эксперт.
Еще одним способом избавиться от мошенников является инициатива жертвы, которая берет контроль в диалоге на себя, заключил Торосян.
Камера телефона - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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TWINOАшот ТоросянРоссияМошенничествоОбщество
 
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