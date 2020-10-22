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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/militsiya-1581009578.html
В Белоруссии опровергли слухи о массовых увольнениях милиционеров
Значительного оттока кадров из правоохранительных органов Белоруссии на почве продолжающихся в стране акций протеста не произошло, слухи о массовых увольнениях... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:03
2020-10-22T15:03
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Значительного оттока кадров из правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на почве продолжающихся в стране акций протеста не произошло, слухи о массовых увольнениях безосновательны, заявила официальный представитель белорусского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД </a>Ольга Чемоданова."На фоне событий в Беларуси только некоторые правоохранители решили покинуть службу. Однако значительного оттока кадров не произошло, и даже число увольнений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. И уволившиеся сотрудники не стали примером для других стражей порядка", - рассказала Чемоданова в интервью <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По ее словам, среди сотрудников ведомства, действительно, были такие, кто поддался эмоциям: написал рапорт об увольнении и даже ушел демонстративно, разместив свое удостоверение в соцсетях. "Такие случаи есть, мы их не отрицаем", - указала Чемоданова.Вместе с тем, заверила она, фигурирующие в интернете слухи о якобы имеющих место массовых увольнениях сотрудников лишены оснований. "Официально заявляю – это наглая ложь! Тех, кто пишет об этом, можно назвать фейкометами. Угомонитесь!" - призвала официальный представитель белорусского МВД."Ничто не сломит того, кто преданно служит своему народу, кто отдается своей профессии с душой. Ежедневно наши сотрудники доказывают своей работой, что мы, люди в погонах, защищаем права наших граждан", - добавила Чемоданова.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201022/svr-1580957836.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии опровергли слухи о массовых увольнениях милиционеров

15:03 22.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Значительного оттока кадров из правоохранительных органов Белоруссии на почве продолжающихся в стране акций протеста не произошло, слухи о массовых увольнениях безосновательны, заявила официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова.
"На фоне событий в Беларуси только некоторые правоохранители решили покинуть службу. Однако значительного оттока кадров не произошло, и даже число увольнений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. И уволившиеся сотрудники не стали примером для других стражей порядка", - рассказала Чемоданова в интервью Sputnik Беларусь.
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По ее словам, среди сотрудников ведомства, действительно, были такие, кто поддался эмоциям: написал рапорт об увольнении и даже ушел демонстративно, разместив свое удостоверение в соцсетях. "Такие случаи есть, мы их не отрицаем", - указала Чемоданова.
Вместе с тем, заверила она, фигурирующие в интернете слухи о якобы имеющих место массовых увольнениях сотрудников лишены оснований. "Официально заявляю – это наглая ложь! Тех, кто пишет об этом, можно назвать фейкометами. Угомонитесь!" - призвала официальный представитель белорусского МВД.
"Ничто не сломит того, кто преданно служит своему народу, кто отдается своей профессии с душой. Ежедневно наши сотрудники доказывают своей работой, что мы, люди в погонах, защищаем права наших граждан", - добавила Чемоданова.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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