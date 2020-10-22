https://ria.ru/20201022/militsiya-1581009578.html

В Белоруссии опровергли слухи о массовых увольнениях милиционеров

Значительного оттока кадров из правоохранительных органов Белоруссии на почве продолжающихся в стране акций протеста не произошло, слухи о массовых увольнениях... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:03

2020-10-22T15:03

2020-10-22T15:03

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638382_0:0:2432:1368_1400x0_80_0_0_73171591b4f244c80448929cdfa261f6.jpg

<strong>МИНСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Значительного оттока кадров из правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на почве продолжающихся в стране акций протеста не произошло, слухи о массовых увольнениях безосновательны, заявила официальный представитель белорусского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД </a>Ольга Чемоданова."На фоне событий в Беларуси только некоторые правоохранители решили покинуть службу. Однако значительного оттока кадров не произошло, и даже число увольнений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. И уволившиеся сотрудники не стали примером для других стражей порядка", - рассказала Чемоданова в интервью <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По ее словам, среди сотрудников ведомства, действительно, были такие, кто поддался эмоциям: написал рапорт об увольнении и даже ушел демонстративно, разместив свое удостоверение в соцсетях. "Такие случаи есть, мы их не отрицаем", - указала Чемоданова.Вместе с тем, заверила она, фигурирующие в интернете слухи о якобы имеющих место массовых увольнениях сотрудников лишены оснований. "Официально заявляю – это наглая ложь! Тех, кто пишет об этом, можно назвать фейкометами. Угомонитесь!" - призвала официальный представитель белорусского МВД."Ничто не сломит того, кто преданно служит своему народу, кто отдается своей профессии с душой. Ежедневно наши сотрудники доказывают своей работой, что мы, люди в погонах, защищаем права наших граждан", - добавила Чемоданова.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201022/svr-1580957836.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире