https://ria.ru/20201022/militsiya-1581005197.html

В МВД Белоруссии рассказали, как население поддерживает милиционеров

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что белорусы активно и массово высказывают слова поддержки милиционерам. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:42

2020-10-22T14:42

2020-10-22T14:42

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_aa01874e923491dba06dbf411da4fd08.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова заявила, что белорусы активно и массово высказывают слова поддержки милиционерам."В выходные дни на линию 102 поступают звонки от недовольных и возмущенных жителей Минска, которые просят принять меры для того, чтобы они могли спокойно отдыхать. Чаще всего жалуются на нарушения общественного порядка. Особенно во дворах, когда собираются люди, очень громко между собой общаются. Да и в целом скопление людей вызывает тревогу у граждан. Люди звонят, указывают местонахождение этих групп, просят принять меры, чтобы люди разошлись", - рассказала Чемоданова <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20201022/1045955527/Press-sekretar-MVD-psikhologicheskie-ataki-kheyterov-na-menya-ne-deystvuyut.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По ее словам, белорусы звонят в отделения не только для того, чтобы пожаловаться на беспорядки, но и высказать слова поддержки всем тем, кто охраняет их покой.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581002686.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире