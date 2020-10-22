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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201022/militsiya-1581005197.html
В МВД Белоруссии рассказали, как население поддерживает милиционеров
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что белорусы активно и массово высказывают слова поддержки милиционерам. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:42
2020-10-22T14:42
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова заявила, что белорусы активно и массово высказывают слова поддержки милиционерам."В выходные дни на линию 102 поступают звонки от недовольных и возмущенных жителей Минска, которые просят принять меры для того, чтобы они могли спокойно отдыхать. Чаще всего жалуются на нарушения общественного порядка. Особенно во дворах, когда собираются люди, очень громко между собой общаются. Да и в целом скопление людей вызывает тревогу у граждан. Люди звонят, указывают местонахождение этих групп, просят принять меры, чтобы люди разошлись", - рассказала Чемоданова <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20201022/1045955527/Press-sekretar-MVD-psikhologicheskie-ataki-kheyterov-na-menya-ne-deystvuyut.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По ее словам, белорусы звонят в отделения не только для того, чтобы пожаловаться на беспорядки, но и высказать слова поддержки всем тем, кто охраняет их покой.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1581002686.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии рассказали, как население поддерживает милиционеров

14:42 22.10.2020
 
© REUTERS / StringerВо время акции протеста в Минске. 4 октября 2020
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что белорусы активно и массово высказывают слова поддержки милиционерам.
"В выходные дни на линию 102 поступают звонки от недовольных и возмущенных жителей Минска, которые просят принять меры для того, чтобы они могли спокойно отдыхать. Чаще всего жалуются на нарушения общественного порядка. Особенно во дворах, когда собираются люди, очень громко между собой общаются. Да и в целом скопление людей вызывает тревогу у граждан. Люди звонят, указывают местонахождение этих групп, просят принять меры, чтобы люди разошлись", - рассказала Чемоданова Sputnik Беларусь.
По ее словам, белорусы звонят в отделения не только для того, чтобы пожаловаться на беспорядки, но и высказать слова поддержки всем тем, кто охраняет их покой.

"Граждане направляют слова благодарности, даже пишут маленькие дети: "Держитесь!", "Мы с вами". Раньше так активно и массово нас не поддерживали", - отметила пресс-секретарь.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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В Белоруссии завели больше ста дел из-за угроз в адрес милиции
 
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