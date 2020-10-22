https://ria.ru/20201022/medrabotniki-1581034445.html

Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медицинских работников, которые боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и погибли при исполнении служебного... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:47

2020-10-22T16:47

2020-10-22T16:47

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> наградил медицинских работников, которые боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и погибли при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба кабмина."Врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Лариса Веселаго помогала больным с первых дней пандемии. Операционная медсестра Валентина Шужина, работавшая в этом же НИИ, заботилась о пациентах кардиологического профиля. Сергей Евтеев был фельдшером Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Все они посмертно награждены орденом Николая Пирогова", - говорится в сообщении.Отмечается, что на официальной церемонии вручения наград Мишустин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших медработников.Мишустин напомнил, что на ордене Николая Пирогова, которым отмечены Лариса Веселаго, Валентина Шужина и Сергей Евтеев, есть надпись: "Милосердие, долг, самоотверженность"."Это как раз то, что двигало вашими близкими, когда они исполняли свой долг. Они – пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!" - подчеркнул Мишустин. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581023953.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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