Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным COVID-19
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медицинских работников, которые боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и погибли при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба кабмина.
"Врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Лариса Веселаго помогала больным с первых дней пандемии. Операционная медсестра Валентина Шужина, работавшая в этом же НИИ, заботилась о пациентах кардиологического профиля. Сергей Евтеев был фельдшером Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве. Все они посмертно награждены орденом Николая Пирогова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на официальной церемонии вручения наград Мишустин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших медработников.
"Ваши родные и близкие выбрали очень непростую профессию – спасать человеческие жизни. Это благородное и опасное дело. К сожалению, помогая другим, они пострадали сами. Это тяжело и очень несправедливо, когда уходят такие люди: сильные, добрые, отдавшие всю жизнь заботе о других", - приводятся слова премьера.
Мишустин напомнил, что на ордене Николая Пирогова, которым отмечены Лариса Веселаго, Валентина Шужина и Сергей Евтеев, есть надпись: "Милосердие, долг, самоотверженность".
"Это как раз то, что двигало вашими близкими, когда они исполняли свой долг. Они – пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!" - подчеркнул Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.