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Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медицинских работников, которые боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и погибли при исполнении служебного... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:47
2020-10-22T16:47
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коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> наградил медицинских работников, которые боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и погибли при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба кабмина."Врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Лариса Веселаго помогала больным с первых дней пандемии. Операционная медсестра Валентина Шужина, работавшая в этом же НИИ, заботилась о пациентах кардиологического профиля. Сергей Евтеев был фельдшером Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Все они посмертно награждены орденом Николая Пирогова", - говорится в сообщении.Отмечается, что на официальной церемонии вручения наград Мишустин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших медработников.Мишустин напомнил, что на ордене Николая Пирогова, которым отмечены Лариса Веселаго, Валентина Шужина и Сергей Евтеев, есть надпись: "Милосердие, долг, самоотверженность"."Это как раз то, что двигало вашими близкими, когда они исполняли свой долг. Они – пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!" - подчеркнул Мишустин. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581023953.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, москва, общество

Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным COVID-19

16:47 22.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ работникам сферы здравоохранения - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медицинских работников, которые боролись за жизнь пациентов с коронавирусом и погибли при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба кабмина.
"Врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Лариса Веселаго помогала больным с первых дней пандемии. Операционная медсестра Валентина Шужина, работавшая в этом же НИИ, заботилась о пациентах кардиологического профиля. Сергей Евтеев был фельдшером Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве. Все они посмертно награждены орденом Николая Пирогова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на официальной церемонии вручения наград Мишустин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших медработников.
"Ваши родные и близкие выбрали очень непростую профессию – спасать человеческие жизни. Это благородное и опасное дело. К сожалению, помогая другим, они пострадали сами. Это тяжело и очень несправедливо, когда уходят такие люди: сильные, добрые, отдавшие всю жизнь заботе о других", - приводятся слова премьера.
Мишустин напомнил, что на ордене Николая Пирогова, которым отмечены Лариса Веселаго, Валентина Шужина и Сергей Евтеев, есть надпись: "Милосердие, долг, самоотверженность".
"Это как раз то, что двигало вашими близкими, когда они исполняли свой долг. Они – пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!" - подчеркнул Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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