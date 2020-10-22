https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581091108.html

Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч, сообщило... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:05

2020-10-22T21:05

2020-10-22T21:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

италия

в мире

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<strong>РИМ, 22 окт – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.За сутки коронавирусом заразились 16079 человек. Накануне было зарегистрировано 15199 новых случаев. В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев не превышал 6,5 тысячи случаев.Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 465 726 подтвержденных случаев COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 136, общее число скончавшихся достигло 36968. Накануне погибших было 127.Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2082 человек, их число достигло 259456. Число пациентов отделений интенсивной терапии приближается в 1 тысяче (992 с увеличением на 66), число госпитализированных достигло 9694 (+637 госпитализированных) – оба этих тренда ускоряют рост. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, италия, в мире