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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581091108.html
Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч, сообщило... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T21:05
2020-10-22T21:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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<strong>РИМ, 22 окт – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.За сутки коронавирусом заразились 16079 человек. Накануне было зарегистрировано 15199 новых случаев. В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев не превышал 6,5 тысячи случаев.Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 465 726 подтвержденных случаев COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 136, общее число скончавшихся достигло 36968. Накануне погибших было 127.Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2082 человек, их число достигло 259456. Число пациентов отделений интенсивной терапии приближается в 1 тысяче (992 с увеличением на 66), число госпитализированных достигло 9694 (+637 госпитализированных) – оба этих тренда ускоряют рост. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/sposob-1581060433.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, италия, в мире

Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

21:05 22.10.2020
 
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Читать ria.ru в
РИМ, 22 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.
За сутки коронавирусом заразились 16079 человек. Накануне было зарегистрировано 15199 новых случаев. В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев не превышал 6,5 тысячи случаев.
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 465 726 подтвержденных случаев COVID-19.
Жертв инфекции по стране стало больше на 136, общее число скончавшихся достигло 36968. Накануне погибших было 127.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2082 человек, их число достигло 259456. Число пациентов отделений интенсивной терапии приближается в 1 тысяче (992 с увеличением на 66), число госпитализированных достигло 9694 (+637 госпитализированных) – оба этих тренда ускоряют рост.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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