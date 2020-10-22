https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581048376.html
Путин назвал коронавирус серьезной угрозой
Коронавирус не отступил, он представляет серьезную угрозу, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:42
2020-10-22T17:42
2020-10-22T19:37
выступление путина на заседании валдайского клуба
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073996_0:0:2830:1591_1400x0_80_0_0_a248f9f6339ea18fd6a2a4ee2905d54d.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус не отступил, он представляет серьезную угрозу, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай"."Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581073996_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_694506d0f9a2baed20532e5b576e6be4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин