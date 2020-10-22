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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1581048376.html
Путин назвал коронавирус серьезной угрозой
Коронавирус не отступил, он представляет серьезную угрозу, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:42
2020-10-22T19:37
выступление путина на заседании валдайского клуба
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирус не отступил, он представляет серьезную угрозу, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании дискуссионного клуба "Валдай"."Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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выступление путина на заседании валдайского клуба, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин назвал коронавирус серьезной угрозой

17:42 22.10.2020 (обновлено: 19:37 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Коронавирус не отступил, он представляет серьезную угрозу, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВыступление Путина на заседании Валдайского клубаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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