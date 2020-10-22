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https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580997638.html
Белорусский оппозиционер Латушко заразился коронавирусом
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, однако продолжает... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:02
2020-10-22T14:16
распространение нового коронавируса
павел латушко
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, однако продолжает работать."К сожалению, у меня диагностировали коронавирус", - сказал Латушко в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале политика.Оппозиционер отметил, что в целом он чувствует себя хорошо, высокой температуры нет. "Я нахожусь на самоизоляции, однако продолжаю работать, так как считаю, что сейчас нам очень важно идти к победе", - подчеркнул оппозиционер.В начале сентября Латушко покинул <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и с тех пор находится в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580970187.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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павел латушко, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Белорусский оппозиционер Латушко заразился коронавирусом

14:02 22.10.2020 (обновлено: 14:16 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, однако продолжает работать.
"К сожалению, у меня диагностировали коронавирус", - сказал Латушко в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале политика.
Оппозиционер отметил, что в целом он чувствует себя хорошо, высокой температуры нет. "Я нахожусь на самоизоляции, однако продолжаю работать, так как считаю, что сейчас нам очень важно идти к победе", - подчеркнул оппозиционер.
В начале сентября Латушко покинул Белоруссию и с тех пор находится в Польше.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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