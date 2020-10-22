Белорусский оппозиционер Латушко заразился коронавирусом
14:02 22.10.2020 (обновлено: 14:16 22.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, однако продолжает работать.
"К сожалению, у меня диагностировали коронавирус", - сказал Латушко в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале политика.
Оппозиционер отметил, что в целом он чувствует себя хорошо, высокой температуры нет. "Я нахожусь на самоизоляции, однако продолжаю работать, так как считаю, что сейчас нам очень важно идти к победе", - подчеркнул оппозиционер.
В начале сентября Латушко покинул Белоруссию и с тех пор находится в Польше.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все семь членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву.
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