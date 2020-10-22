https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580936851.html
В Москве еще 2519 пациентов выздоровели от COVID-19
В Москве выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:03
2020-10-22T09:03
2020-10-22T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество