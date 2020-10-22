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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580936851.html
В Москве еще 2519 пациентов выздоровели от COVID-19
В Москве выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:03
2020-10-22T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 2519 пациентов выздоровели от COVID-19

09:03 22.10.2020 (обновлено: 09:13 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2519 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 282 492", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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