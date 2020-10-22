https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580936851.html

В Москве еще 2519 пациентов выздоровели от COVID-19

В Москве выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:03

2020-10-22T09:03

2020-10-22T09:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выздоровели ещё 2519 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от COVID более 282 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество