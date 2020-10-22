Путин призвал решать застаревшие конфликты, несмотря на пандемию

"Мне думается, что как бы необходимость борьбы с пандемией не сплачивала международное сообщество, все-таки нам надо принимать системные меры для решения застарелых проблем. Это касается и Ближнего Востока, это касается сирийского кризиса, кризиса в Ливии, да мало ли каких еще, их полно. Это терроризм и так далее, та же экология. Пандемия нам здесь не поможет", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".