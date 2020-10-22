https://ria.ru/20201022/konflikty-1581060192.html
Путин призвал решать застаревшие конфликты, несмотря на пандемию
Надо принимать системные меры для разрешения застаревших конфликтов, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:19
2020-10-22T18:19
2020-10-22T19:44
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Надо принимать системные меры для разрешения застаревших конфликтов, несмотря на пандемию, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
https://ria.ru/20201022/planeta-1581061442.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, в мире