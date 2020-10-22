https://ria.ru/20201022/kirov-1581035520.html

Житель Кирова ответит в суде за избиение двухлетнего сына сожительницы

Житель Кирова предстанет перед судом за истязание двухлетнего сына своей сожительницы и причинение тяжкого вреда его здоровью, сообщает следственное управление... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:51

2020-10-22T16:51

2020-10-22T16:51

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости.</strong> Житель Кирова предстанет перед судом за истязание двухлетнего сына своей сожительницы и причинение тяжкого вреда его здоровью, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.По версии следствия, 32-летний обвиняемый, проживая совместно с сожительницей и ее двухлетним сыном, систематически наносил ребенку побои. Вечером 8 июня мужчина, разозлившись на то, что мальчик стал плакать, после того как его мать вышла из дома, ударил ребенка рукой по голове. Мальчик был госпитализирован.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/proisshestviya-1578310913.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия