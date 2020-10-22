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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1581011785.html
Харламов назвал причину развода с Асмус
Юморист Гарик Харламов рассказал в YouTube-шоу "Без души", как пришел к решению развестись с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:11
2020-10-22T17:07
шоубиз
россия
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Юморист <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> рассказал в YouTube-шоу "Без души", как пришел к решению развестись с актрисой и телеведущей <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>."В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. &lt;…&gt; Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит", — сказал он, подчеркнув, что на разрыв не повлияла какая-либо конкретная ситуация.Харламов также отметил, что отношения пары осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь."Мы понимаем оба, что мы из вообще разных миров", — заключил он.Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в июне. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор <a href="https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580960095.html" target="_blank">не знает</a> о решении родителей завершить отношения.
https://ria.ru/20201019/kharlamov-1580523560.html
https://ria.ru/20200920/podpischiki-1577516264.html
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россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь)

Харламов назвал причину развода с Асмус

15:11 22.10.2020 (обновлено: 17:07 22.10.2020)
 
© YouTube-канал Данилы ПоперечногоКадр YouTube-шоу "Без души"
Кадр YouTube-шоу Без души - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© YouTube-канал Данилы Поперечного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов рассказал в YouTube-шоу "Без души", как пришел к решению развестись с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус.
"В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. <…> Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит", — сказал он, подчеркнув, что на разрыв не повлияла какая-либо конкретная ситуация.
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Харламов резко ответил на совет Бузовой о жизни после развода
Харламов также отметил, что отношения пары осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.
"Мы понимаем оба, что мы из вообще разных миров", — заключил он.
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в июне. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор не знает о решении родителей завершить отношения.
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ШоубизРоссияКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)
 
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