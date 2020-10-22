https://ria.ru/20201022/kapellany-1581018949.html

В Госдуме призвали увеличить жалование армейским священникам

Священнослужителям, которые окормляют военнослужащих, нужно увеличить зарплаты, заявил в ходе форума "Религия и мир" глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:45

2020-10-22T15:45

2020-10-22T15:45

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

госдума рф

сергей гаврилов

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Священнослужителям, которые окормляют военнослужащих, нужно увеличить зарплаты, заявил в ходе форума "Религия и мир" глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Институт войсковых священников - капелланов - был официально возрожден в 2009 году. Сами священнослужители неоднократно жаловались на низкое денежное довольствие."Считаем необходимым увеличение возможностей, полномочий, а также денежного содержания священнослужителей, которые осуществляют окормление наших военнослужащих", - сказал Гаврилов.Он также отметил, что при рассмотрении законопроекта о бюджете страны на 2021-2023 годы, первое чтение которого намечено на 29 октября, принципиально важно предусмотреть не только прямые субсидии для крупных общероссийских организаций, но и систему выплат из Фонда президентских грантов."Наша задача - поддержать некоммерческие организации, в том числе религиозные организации, в своем социальном служении, направленном на помощь тем, кому особенно тяжело в этот период: пожилым, одиноким людям, многодетным семьям, тем, кто в этих условиях сохраняет память о Великой Победе", - пояснил депутат.

https://ria.ru/20180802/1525780117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов, общество