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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201022/kapellany-1581018949.html
В Госдуме призвали увеличить жалование армейским священникам
Священнослужителям, которые окормляют военнослужащих, нужно увеличить зарплаты, заявил в ходе форума "Религия и мир" глава комитета Госдумы по развитию... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:45
2020-10-22T15:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
сергей гаврилов
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Священнослужителям, которые окормляют военнослужащих, нужно увеличить зарплаты, заявил в ходе форума "Религия и мир" глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Институт войсковых священников - капелланов - был официально возрожден в 2009 году. Сами священнослужители неоднократно жаловались на низкое денежное довольствие."Считаем необходимым увеличение возможностей, полномочий, а также денежного содержания священнослужителей, которые осуществляют окормление наших военнослужащих", - сказал Гаврилов.Он также отметил, что при рассмотрении законопроекта о бюджете страны на 2021-2023 годы, первое чтение которого намечено на 29 октября, принципиально важно предусмотреть не только прямые субсидии для крупных общероссийских организаций, но и систему выплат из Фонда президентских грантов."Наша задача - поддержать некоммерческие организации, в том числе религиозные организации, в своем социальном служении, направленном на помощь тем, кому особенно тяжело в этот период: пожилым, одиноким людям, многодетным семьям, тем, кто в этих условиях сохраняет память о Великой Победе", - пояснил депутат.
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новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей гаврилов, общество

В Госдуме призвали увеличить жалование армейским священникам

15:45 22.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ВДВПрактические занятия для священников Воздушно-десантных войск (ВДВ)
Практические занятия для священников Воздушно-десантных войск (ВДВ) - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ВДВ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Священнослужителям, которые окормляют военнослужащих, нужно увеличить зарплаты, заявил в ходе форума "Религия и мир" глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Институт войсковых священников - капелланов - был официально возрожден в 2009 году. Сами священнослужители неоднократно жаловались на низкое денежное довольствие.
"Считаем необходимым увеличение возможностей, полномочий, а также денежного содержания священнослужителей, которые осуществляют окормление наших военнослужащих", - сказал Гаврилов.
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Он также отметил, что при рассмотрении законопроекта о бюджете страны на 2021-2023 годы, первое чтение которого намечено на 29 октября, принципиально важно предусмотреть не только прямые субсидии для крупных общероссийских организаций, но и систему выплат из Фонда президентских грантов.
"Наша задача - поддержать некоммерческие организации, в том числе религиозные организации, в своем социальном служении, направленном на помощь тем, кому особенно тяжело в этот период: пожилым, одиноким людям, многодетным семьям, тем, кто в этих условиях сохраняет память о Великой Победе", - пояснил депутат.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловОбщество
 
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