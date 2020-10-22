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Переходящее знамя вручили лучшему казачьему кадетскому корпусу
Ейский казачий кадетский корпус был признан победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус". Кадетам было вручено... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:08
2020-10-22T19:08
российское казачество
вениамин кондратьев
кубанское казачье войско
ейск
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Ейский казачий кадетский корпус был признан победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус". Кадетам было вручено переходящее знамя&nbsp;Президента РФ. Также корпус получил 3 миллиона рублей на улучшение материально-технической базы, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества."Примечательно, что такую награду вы получаете в год 75-летия Великой Победы. В год, когда по Красной площади, как и на параде 1945-го года, прошли части Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского. В год, когда главой государства утверждена новая стратегия государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года", – сказал помощник Президента РФ Анатолий Серышев во время торжественной церемонии передачи знамени.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в обращении к кадетам отметил, что ейские кадеты показали высочайший уровень подготовки."Знамя президента России третий год подряд остается на нашей земле. Мы делаем все, чтобы вовлечь казаков во все сферы жизни общества. Они укрепляют экономику, обеспечивают безопасность, охраняют государственные границы. А благодаря такому молодому поколению, как вы, казачество не только возродилось, но и развивается", – подчеркнул глава региона.Ейский казачий кадетский корпус был создан в 2011 году.&nbsp;В настоящее время здесь воспитываются 220 кадетов.Всероссийский смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский корпус" проводится ежегодно с 2010 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации.
https://ria.ru/20201008/kazaki-1578932010.html
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российское казачество, вениамин кондратьев, кубанское казачье войско, ейск, краснодарский край

Переходящее знамя вручили лучшему казачьему кадетскому корпусу

19:08 22.10.2020
 
© Пресс-служба Всероссийского казачьего обществаПереходящее знамя вручили лучшему казачьему кадетскому корпусу
Переходящее знамя вручили лучшему казачьему кадетскому корпусу - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Пресс-служба Всероссийского казачьего общества
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ейский казачий кадетский корпус был признан победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус". Кадетам было вручено переходящее знамя Президента РФ. Также корпус получил 3 миллиона рублей на улучшение материально-технической базы, сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
"Примечательно, что такую награду вы получаете в год 75-летия Великой Победы. В год, когда по Красной площади, как и на параде 1945-го года, прошли части Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского. В год, когда главой государства утверждена новая стратегия государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года", – сказал помощник Президента РФ Анатолий Серышев во время торжественной церемонии передачи знамени.
Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов Всероссийского смотра-конкурса на звание Лучший казачий кадетский корпус - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:26
В Москве выбрали лучший казачий кадетский корпус 2020 года
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в обращении к кадетам отметил, что ейские кадеты показали высочайший уровень подготовки.
"Знамя президента России третий год подряд остается на нашей земле. Мы делаем все, чтобы вовлечь казаков во все сферы жизни общества. Они укрепляют экономику, обеспечивают безопасность, охраняют государственные границы. А благодаря такому молодому поколению, как вы, казачество не только возродилось, но и развивается", – подчеркнул глава региона.
Ейский казачий кадетский корпус был создан в 2011 году. В настоящее время здесь воспитываются 220 кадетов.
Всероссийский смотр-конкурс на звание "Лучший казачий кадетский корпус" проводится ежегодно с 2010 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации.
 
Российское казачествоВениамин КондратьевКубанское казачье войскоЕйскКраснодарский край
 
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