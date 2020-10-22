https://ria.ru/20201022/kadety-1581062101.html

Союзные депутаты поддержали проект создания Полоцкого кадетского корпуса

Союзные парламентарии поддержали разработку проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:28

2020-10-22T18:28

2020-10-22T18:28

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Союзные парламентарии поддержали разработку проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса для совместного обучения учащихся из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и близлежащих областей России, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Такое решение принято на состоявшемся в четверг заседании Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, которое прошло в формате видеоконференции с участием представителей Постоянного Комитета Союзного государства и профильных министерств двух стран.С инициативой об организации совместного обучения кадетов выступило министерство образования Республики Беларусь.Как отмечается в сообщении, проект предполагает организацию обучения детей, нуждающихся в социальной поддержке (по 50 воспитанников из Белоруссии и России), по модели общего базового образования углубленной спортивной и военно-патриотической направленности, а также кадетского образования по выбранному профилю. Кроме того, планируется разработать экспериментальный проект в сфере кадетского образования по научно-методическому обеспечению совместного обучения в Союзном государстве. Как отмечалось на заседании, Парламентское Собрание уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. С 2007 года проводится гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны". Ежегодное проведение таких мероприятий способствуют укреплению связей между образовательными учреждениями двух стран, налаживанию обмена опытом в организации деятельности кадетских школ, популяризации кадетского движения, отметили депутаты.Парламентарии приняли решение рекомендовать министерству образования Республики Беларусь выступить в роли государственного заказчика-координатора проекта Союзного государства по созданию Полоцкого кадетского корпуса, а также согласовать участие в проекте профильного министерства РФ с возложением на него функций государственного заказчика.

https://ria.ru/20200610/1572770726.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия