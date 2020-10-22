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Источник: проректора РХТУ имени Менделеева обвинили в изнасиловании
Сотрудница Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Москве написала на проректора вуза заявление об изнасиловании, начата проверка, сообщил РИА РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:12
2020-10-22T16:12
российский химико-технологический университет
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудница <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_khimiko_tekhnologicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Российского химико-технологического университета</a> (РХТУ) в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> написала на проректора вуза заявление об изнасиловании, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."РХТУ не располагает официальной информацией о возможном задержании, о возможном обвинении нашего проректора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
москва
РИА Новости
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российский химико-технологический университет, москва, происшествия

Источник: проректора РХТУ имени Менделеева обвинили в изнасиловании

16:12 22.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Жданович / Перейти в фотобанкРоссийский химико-технологический университет имени Менделеева опечатан судебными приставами
Российский химико-технологический университет имени Менделеева опечатан судебными приставами - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Жданович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сотрудница Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Москве написала на проректора вуза заявление об изнасиловании, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Женщина написала заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что проректор РХТУ ее изнасиловал. Кроме того, правоохранительные органы начали проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.
"РХТУ не располагает официальной информацией о возможном задержании, о возможном обвинении нашего проректора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
 
Российский химико-технологический университетМоскваПроисшествия
 
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