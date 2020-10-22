https://ria.ru/20201022/iznasilovanie-1581023848.html

Источник: проректора РХТУ имени Менделеева обвинили в изнасиловании

Сотрудница Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Москве написала на проректора вуза заявление об изнасиловании, начата проверка, сообщил РИА РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:12

2020-10-22T16:12

2020-10-22T16:12

российский химико-технологический университет

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудница <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_khimiko_tekhnologicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Российского химико-технологического университета</a> (РХТУ) в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> написала на проректора вуза заявление об изнасиловании, начата проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."РХТУ не располагает официальной информацией о возможном задержании, о возможном обвинении нашего проректора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский химико-технологический университет, москва, происшествия