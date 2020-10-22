https://ria.ru/20201022/inflyatsiya-1581072925.html

В России удается сдерживать инфляцию и рост безработицы, считает Путин

Инфляцию и рост безработицы в России удается сдерживать усилиями правительства и Центробанка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:16

2020-10-22T19:16

2020-10-22T19:28

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Инфляцию и рост безработицы в России удается сдерживать усилиями правительства и Центробанка, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Общими усилиями правительства и Центробанка, потому что правительство с помощью своих социальных программ и национальных проектов вкладывает значительные ресурсы и влияет на состояние кредитно-денежной политики. Чего добились? 4% инфляции. Сейчас она у нас 3,9%", - сказал президент, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что это все - регулирующие функции государства, от которых "никуда не деться"."Но подавить все или избыточным присутствием государства в экономике, или избыточным регулированием, тоже смерти подобно, знаете, все это на уровне такого, искусства. И во всяком случае пока нам, правительству РФ это удается", - заявил Путин.

https://ria.ru/20200918/inflyatsiya-1577451549.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, экономика