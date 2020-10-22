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Мишустин отметил большой вклад Голиковой в борьбу с COVID-19
Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил большой вклад президента России Владимира Путина в борьбу с пандемией коронавируса, а также поблагодарил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:51
2020-10-22T15:51
коронавирус в россии
михаил мишустин
татьяна голикова
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> отметил большой вклад президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в борьбу с пандемией коронавируса, а также поблагодарил вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяну Голикову</a> за ее работу с этом направлении.Он также поблагодарил Голикову за ее большой вклад в эту работу. "Мы ей мало "спасибо" говорим. А то, что эта женщина на своих плечах вынесла с первых дней, когда она возглавила оперативный штаб и была абсолютной опорой для всех нас в выработке самых непростых решений, стратегических, системных, умных, - это большое дело", - подчеркнул премьер-министр.Премьер-министр также отметил, что министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, "к сожалению, контактировал с одним из родственников, ушел на самоизоляцию". "В самое сложное время не спал абсолютно. Вы знаете… я ему в три часа ночи звоню – он всегда на работе", - добавил Мишустин.Он также упомянул руководителя ФМБА <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Skvorcova/" target="_blank" data-auto="true">Веронику Скворцову</a> и главу <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анну Попову</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, михаил мишустин, татьяна голикова, владимир путин, общество

Мишустин отметил большой вклад Голиковой в борьбу с COVID-19

15:51 22.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил большой вклад президента России Владимира Путина в борьбу с пандемией коронавируса, а также поблагодарил вице-премьера РФ Татьяну Голикову за ее работу с этом направлении.
"С первых дней пандемии Владимир Владимирович делал все возможное для того, чтобы мы все с ней справились: и правительству помогал, и стратегические решения принимал, и - вы знаете - был на постоянном контакте с врачами", - сказал Мишустин во время церемонии вручения госнаград медикам и другим работникам здравоохранения.
Он также поблагодарил Голикову за ее большой вклад в эту работу. "Мы ей мало "спасибо" говорим. А то, что эта женщина на своих плечах вынесла с первых дней, когда она возглавила оперативный штаб и была абсолютной опорой для всех нас в выработке самых непростых решений, стратегических, системных, умных, - это большое дело", - подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр также отметил, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, "к сожалению, контактировал с одним из родственников, ушел на самоизоляцию". "В самое сложное время не спал абсолютно. Вы знаете… я ему в три часа ночи звоню – он всегда на работе", - добавил Мишустин.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
12:48
Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине
Он также упомянул руководителя ФМБА Веронику Скворцову и главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииМихаил МишустинТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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