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https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html
Путин сравнил ЕС и Турцию в ситуации с "Северным потоком — 2"
Россия и Турция в максимально короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", а Европа годами не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:47
2020-10-22T19:48
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
северный поток — 2
турецкий поток
евросоюз
владимир путин
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> в максимально короткие сроки реализовали проект "<a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Турецкий поток</a>", а Европа годами не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы воплотить в жизнь абсолютно выгодный для нее проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток - 2</a>", заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Знаю, что президент (Турции Тайип) <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление, мы с ним достаточно в короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", но с Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2". С Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие отклики, зная и понимая свои национальные интересы", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", северный поток — 2, турецкий поток, евросоюз, владимир путин, турция, в мире

Путин сравнил ЕС и Турцию в ситуации с "Северным потоком — 2"

19:47 22.10.2020 (обновлено: 19:48 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия и Турция в максимально короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", а Европа годами не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы воплотить в жизнь абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что президент (Турции Тайип) Эрдоган проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление, мы с ним достаточно в короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", но с Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2". С Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие отклики, зная и понимая свои национальные интересы", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Протест американцам: кто поможет "Северному потоку — 2"
 
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