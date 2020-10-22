https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html

Путин сравнил ЕС и Турцию в ситуации с "Северным потоком — 2"

Россия и Турция в максимально короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", а Европа годами не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T19:47

2020-10-22T19:47

2020-10-22T19:48

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

северный поток — 2

турецкий поток

евросоюз

владимир путин

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> в максимально короткие сроки реализовали проект "<a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Турецкий поток</a>", а Европа годами не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы воплотить в жизнь абсолютно выгодный для нее проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток - 2</a>", заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Знаю, что президент (Турции Тайип) <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Эрдоган</a> проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление, мы с ним достаточно в короткие сроки реализовали проект "Турецкий поток", но с Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект "Северный поток - 2". С Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие отклики, зная и понимая свои национальные интересы", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20201022/truboprovod-1580878094.html

россия

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", северный поток — 2, турецкий поток, евросоюз, владимир путин, турция, в мире