https://ria.ru/20201022/garmoniya-1581055252.html
Путин призвал государство и общество находиться в гармонии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о государственном устройстве, заявил, что пытаться слепо копировать кого-то - неверно, важна гармония в обществе. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:01
2020-10-22T18:01
2020-10-22T19:45
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, говоря о государственном устройстве, заявил, что пытаться слепо копировать кого-то - неверно, важна гармония в обществе.На заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент отметил, что не имеет значения, как называется политический строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, традиции, свой взгляд на развитие.
https://ria.ru/20201022/obschestvo-1581051744.html
россия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, общество