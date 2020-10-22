https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html

Правозащитники заявили о дискриминации верующих в Европе и США

В развитых странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация верующих, заявил в четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:37

2020-10-22T13:37

2020-10-22T17:50

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религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> В развитых странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация верующих, заявил в четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.Презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" проходит в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ, а также докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года на тему религиозной свободы, Также в докладе приведен сделанный на основе публикаций в СМИ анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России."В благополучных странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация по религиозному признаку, когда представителям религиозного сообщества навязываются светские секулярные ценности, они не могут работать где-то, выступать в СМИ, рассказывая о своем вероучении", - сказал Гончаров.Проявления религиофобии наблюдаются и на территории РФ, в частности, есть "попытки осквернения храмов, синагог", отметил он. Также во многих странах мира зафиксированы случаи физического насилия в отношении верующих на основе религиозной ненависти, например, в таких странах как Пакистан, Индонезия, Нигерия и в некоторых регионах Сирии, "где еще остаются террористы".В свою очередь начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский рассказал, что за последние годы несколько пасторов из западных стран были "репрессированы за отказ признавать гендерные ЛГБТ- браки"."Российские протестанты, в том числе в РОСХВЕ, привержены традиционным морально-нравственным ценностям, поддерживают семью как союз мужчины и женщины, которые воспитывают детей", - пояснил РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко.По данным Российской ассоциации религиозной свободы, на сегодняшний день преследованиям подвергаются 245 миллионов христиан. Гонения охватывают 144 страны. За один 2019 год было убито 4 136 христиан, со следующего года в ряде стран было замечено усиление преследования, сказано в докладе.Также в докладе отмечается, что европейской страной с наиболее частыми случаями физического насилия в отношении каких-либо представителей религиозных общин является Украина, где "сторонники ПЦУ занимаются рейдерскими захватами храмов Украинской православной церкви, нападают на верующих".

https://ria.ru/20200615/1572951280.html

https://ria.ru/20200421/1570321824.html

пакистан

европа

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, сергей гончаров, сергей ряховский, пакистан, европа, сирия