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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html
Правозащитники заявили о дискриминации верующих в Европе и США
В развитых странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация верующих, заявил в четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:37
2020-10-22T17:50
религия
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
сергей гончаров
сергей ряховский
пакистан
европа
сирия
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> В развитых странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация верующих, заявил в четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.Презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" проходит в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ, а также докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года на тему религиозной свободы, Также в докладе приведен сделанный на основе публикаций в СМИ анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России."В благополучных странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация по религиозному признаку, когда представителям религиозного сообщества навязываются светские секулярные ценности, они не могут работать где-то, выступать в СМИ, рассказывая о своем вероучении", - сказал Гончаров.Проявления религиофобии наблюдаются и на территории РФ, в частности, есть "попытки осквернения храмов, синагог", отметил он. Также во многих странах мира зафиксированы случаи физического насилия в отношении верующих на основе религиозной ненависти, например, в таких странах как Пакистан, Индонезия, Нигерия и в некоторых регионах Сирии, "где еще остаются террористы".В свою очередь начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский рассказал, что за последние годы несколько пасторов из западных стран были "репрессированы за отказ признавать гендерные ЛГБТ- браки"."Российские протестанты, в том числе в РОСХВЕ, привержены традиционным морально-нравственным ценностям, поддерживают семью как союз мужчины и женщины, которые воспитывают детей", - пояснил РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко.По данным Российской ассоциации религиозной свободы, на сегодняшний день преследованиям подвергаются 245 миллионов христиан. Гонения охватывают 144 страны. За один 2019 год было убито 4 136 христиан, со следующего года в ряде стран было замечено усиление преследования, сказано в докладе.Также в докладе отмечается, что европейской страной с наиболее частыми случаями физического насилия в отношении каких-либо представителей религиозных общин является Украина, где "сторонники ПЦУ занимаются рейдерскими захватами храмов Украинской православной церкви, нападают на верующих".
https://ria.ru/20200615/1572951280.html
https://ria.ru/20200421/1570321824.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, сергей гончаров, сергей ряховский, пакистан, европа, сирия

Правозащитники заявили о дискриминации верующих в Европе и США

13:37 22.10.2020 (обновлено: 17:50 22.10.2020)
 
© AP Photo / David J. Phillip/PoolГроб с телом бывшей первой леди Барбары на похоронной службе в Епископальной церкви Св. Мартина в Хьюстоне, США. 21 апреля 2018
Гроб с телом бывшей первой леди Барбары на похоронной службе в Епископальной церкви Св. Мартина в Хьюстоне, США. 21 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / David J. Phillip/Pool
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В развитых странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация верующих, заявил в четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.
Презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" проходит в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой обзор материалов российских и зарубежных СМИ, а также докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года на тему религиозной свободы, Также в докладе приведен сделанный на основе публикаций в СМИ анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России.
"В благополучных странах Европы и Северной Америки наблюдается дискриминация по религиозному признаку, когда представителям религиозного сообщества навязываются светские секулярные ценности, они не могут работать где-то, выступать в СМИ, рассказывая о своем вероучении", - сказал Гончаров.
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Проявления религиофобии наблюдаются и на территории РФ, в частности, есть "попытки осквернения храмов, синагог", отметил он. Также во многих странах мира зафиксированы случаи физического насилия в отношении верующих на основе религиозной ненависти, например, в таких странах как Пакистан, Индонезия, Нигерия и в некоторых регионах Сирии, "где еще остаются террористы".
В свою очередь начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский рассказал, что за последние годы несколько пасторов из западных стран были "репрессированы за отказ признавать гендерные ЛГБТ- браки".
"Несколько пасторов были репрессированы за отказ совершать венчание однополых пар. Еще наши родители были оштрафованы за то, что они отказались отправлять детей в школы, где обучают новым гендерным установкам. И мы не прочитаем об этом в докладе Госдепа США", – сказал Ряховский.
"Российские протестанты, в том числе в РОСХВЕ, привержены традиционным морально-нравственным ценностям, поддерживают семью как союз мужчины и женщины, которые воспитывают детей", - пояснил РИА Новости директор Института религии и политики Антон Игнатенко.
По данным Российской ассоциации религиозной свободы, на сегодняшний день преследованиям подвергаются 245 миллионов христиан. Гонения охватывают 144 страны. За один 2019 год было убито 4 136 христиан, со следующего года в ряде стран было замечено усиление преследования, сказано в докладе.
Также в докладе отмечается, что европейской страной с наиболее частыми случаями физического насилия в отношении каких-либо представителей религиозных общин является Украина, где "сторонники ПЦУ занимаются рейдерскими захватами храмов Украинской православной церкви, нападают на верующих".
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