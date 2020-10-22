https://ria.ru/20201022/byudzhet-1581070835.html
Путин заявил об отсутствии решений по оптимизации расходов бюджета
Президент России Владимир Путин заявил, что никаких решений по оптимизации расходов бюджета пока не планируется, и назвал это дискуссиями внутри ведомств. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:07
2020-10-22T19:07
2020-10-22T19:29
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что никаких решений по оптимизации расходов бюджета пока не планируется, и назвал это дискуссиями внутри ведомств."Министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы… Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков чего-то. Это просто одно из предложений министерства финансов. Оно до меня пока даже не дошло. Это все дискуссии внутри ведомств между собой", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201001/byudzhet-1578051503.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, экономика