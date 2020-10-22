https://ria.ru/20201022/biznes-1581067857.html

Гарантийная поддержка бизнеса вырастет до 314 миллиардов рублей

Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:52

2020-10-22T18:52

2020-10-22T18:52

корпорация мсп

мсп банк

андрей белоусов

александр браверман

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "<a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорация МСП</a>" <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman" target="_blank">Александр Браверман</a> в ходе выступления на совете регионов "Опоры России".В текущем году объем поддержки, по его словам, составил 311 миллиардов - по ставке от 1,5 до 2,5%. Гарантийная система включает Корпорацию МСП, "МСП Банк" и еще более 80 региональных гарантийных организаций (РГО).Влад корпорации составит 181,9 миллиарда рублей - это 20,6% от всей гарантийной поддержки, уточнил он.Как ранее заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете регионов, правительство РФ рассчитывает, что в будущем году малым и средним предприятиям будет выдано льготных кредитов по льготной ставке (7% или даже ниже) более чем на 700 миллиардов рублей.Он также отметил, что Корпорация МСП систематизировала и выстроила работу национальной гарантийной системы, которая закрывает потребность микро- и малого бизнеса по обеспечению кредитными средствами.

https://ria.ru/20201007/biznes-1578607272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, андрей белоусов, александр браверман, экономика