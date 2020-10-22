https://ria.ru/20201022/biznes-1581067857.html
Гарантийная поддержка бизнеса вырастет до 314 миллиардов рублей
Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:52
2020-10-22T18:52
2020-10-22T18:52
корпорация мсп
мсп банк
андрей белоусов
александр браверман
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151105/14/1511051444_0:0:1380:777_1400x0_80_0_0_ba38ac7daf81e302aa1f7ac51b1dc522.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "<a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорация МСП</a>" <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman" target="_blank">Александр Браверман</a> в ходе выступления на совете регионов "Опоры России".В текущем году объем поддержки, по его словам, составил 311 миллиардов - по ставке от 1,5 до 2,5%. Гарантийная система включает Корпорацию МСП, "МСП Банк" и еще более 80 региональных гарантийных организаций (РГО).Влад корпорации составит 181,9 миллиарда рублей - это 20,6% от всей гарантийной поддержки, уточнил он.Как ранее заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете регионов, правительство РФ рассчитывает, что в будущем году малым и средним предприятиям будет выдано льготных кредитов по льготной ставке (7% или даже ниже) более чем на 700 миллиардов рублей.Он также отметил, что Корпорация МСП систематизировала и выстроила работу национальной гарантийной системы, которая закрывает потребность микро- и малого бизнеса по обеспечению кредитными средствами.
https://ria.ru/20201007/biznes-1578607272.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151105/14/1511051444_0:0:1380:1035_1400x0_80_0_0_a1b0741464829ca03695be7141504f11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, андрей белоусов, александр браверман, экономика
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП
" Александр Браверман
в ходе выступления на совете регионов "Опоры России".
В текущем году объем поддержки, по его словам, составил 311 миллиардов - по ставке от 1,5 до 2,5%. Гарантийная система включает Корпорацию МСП, "МСП Банк" и еще более 80 региональных гарантийных организаций (РГО).
"В 2021 году мы планируем в рамках национальной гарантийной системы... будет 314 миллиардов рублей. Если в целом по проекту планируется 881,9 миллиарда рублей, удельный вес этой поддержки можно оценить как системообразующий", - сказал Браверман.
Влад корпорации составит 181,9 миллиарда рублей - это 20,6% от всей гарантийной поддержки, уточнил он.
Как ранее заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете регионов, правительство РФ рассчитывает, что в будущем году малым и средним предприятиям будет выдано льготных кредитов по льготной ставке (7% или даже ниже) более чем на 700 миллиардов рублей.
Он также отметил, что Корпорация МСП систематизировала и выстроила работу национальной гарантийной системы, которая закрывает потребность микро- и малого бизнеса по обеспечению кредитными средствами.