Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/biznes-1581067857.html
Гарантийная поддержка бизнеса вырастет до 314 миллиардов рублей
Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:52
2020-10-22T18:52
корпорация мсп
мсп банк
андрей белоусов
александр браверман
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151105/14/1511051444_0:0:1380:777_1400x0_80_0_0_ba38ac7daf81e302aa1f7ac51b1dc522.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "<a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорация МСП</a>" <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman" target="_blank">Александр Браверман</a> в ходе выступления на совете регионов "Опоры России".В текущем году объем поддержки, по его словам, составил 311 миллиардов - по ставке от 1,5 до 2,5%. Гарантийная система включает Корпорацию МСП, "МСП Банк" и еще более 80 региональных гарантийных организаций (РГО).Влад корпорации составит 181,9 миллиарда рублей - это 20,6% от всей гарантийной поддержки, уточнил он.Как ранее заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете регионов, правительство РФ рассчитывает, что в будущем году малым и средним предприятиям будет выдано льготных кредитов по льготной ставке (7% или даже ниже) более чем на 700 миллиардов рублей.Он также отметил, что Корпорация МСП систематизировала и выстроила работу национальной гарантийной системы, которая закрывает потребность микро- и малого бизнеса по обеспечению кредитными средствами.
https://ria.ru/20201007/biznes-1578607272.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151105/14/1511051444_0:0:1380:1035_1400x0_80_0_0_a1b0741464829ca03695be7141504f11.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, мсп банк, андрей белоусов, александр браверман, экономика

Гарантийная поддержка бизнеса вырастет до 314 миллиардов рублей

18:52 22.10.2020
 
© РИА Новости / Юлия МаклаковаАлександр Арнольдович Браверман
Александр Арнольдович Браверман - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Юлия Маклакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объем поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в рамках национальной гарантийной системы, вырастет до 314 миллиардов рублей в следующем году, сообщил генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация МСП" Александр Браверман в ходе выступления на совете регионов "Опоры России".
В текущем году объем поддержки, по его словам, составил 311 миллиардов - по ставке от 1,5 до 2,5%. Гарантийная система включает Корпорацию МСП, "МСП Банк" и еще более 80 региональных гарантийных организаций (РГО).

"В 2021 году мы планируем в рамках национальной гарантийной системы... будет 314 миллиардов рублей. Если в целом по проекту планируется 881,9 миллиарда рублей, удельный вес этой поддержки можно оценить как системообразующий", - сказал Браверман.

Влад корпорации составит 181,9 миллиарда рублей - это 20,6% от всей гарантийной поддержки, уточнил он.
Как ранее заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на совете регионов, правительство РФ рассчитывает, что в будущем году малым и средним предприятиям будет выдано льготных кредитов по льготной ставке (7% или даже ниже) более чем на 700 миллиардов рублей.
Он также отметил, что Корпорация МСП систематизировала и выстроила работу национальной гарантийной системы, которая закрывает потребность микро- и малого бизнеса по обеспечению кредитными средствами.
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 13:20
В Кремле оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса
 
Корпорация МСПМСП БанкАндрей БелоусовАлександр БраверманЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
23:43МИД пригрозил США повышением "цены за проезд" в случае непродления ДСНВ
23:41Песков отметил вклад Путина в урегулирование конфликта в Карабахе
Лента новостейМолния